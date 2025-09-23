Fünf Tore, drei Punkte – Sonneberg setzt Ausrufezeichen

Benn konnte kurzfristig auf die eigentlich nicht eingeplanten Thau und Wittmann zurückgreifen. Dadurch war die Sonneberger Bank überraschend gut besetzt. Da Thai ursprünglich nur eine Halbzeit spielen wollte, stand der Sommerneuzugang erstmals in der Startelf. Wittmann nahm zunächst auf der Bank Platz und sollte in der zweiten Halbzeit für Thau ins Spiel kommen. Sowohl Sonneberg als auch Gotha waren nach den Enttäuschungen der Vorwoche gefordert: Die Gastgeber hatten in Suhl mit 0:3 verloren, Gotha unterlag überraschend zuhause mit 2:4 gegen Gospenroda.

Beide Mannschaften begannen vorsichtig, Sonneberg stellte sich zunächst defensiv auf und wollte über Konter Nadelstiche setzen. Im 4-4-2-System überließen sie Gotha das Spiel, das vor allem über Spielmacher Le Duc im Mittelfeld strukturierte Angriffe aufbaute. Bereits in der 10. Minute brachte Thau den FCS in Führung, als er nach einem Pressschlag den Ball am gegnerischen Keeper vorbeispielte – 1:0. Gotha reagierte und übernahm zunehmend die Kontrolle. Sonneberg blieb im Umschaltspiel gefährlich, vor allem über Laurenz Benn, der jedoch mehrfach knapp im Abseits stand. Nach mehreren starken Paraden von FCS-Keeper Heß war es schließlich Fiedler, der einen Steckpass von Patrick Scholz zum Ausgleich verwertete (25.). Kurz vor der Pause schlug Sonneberg aber noch einmal zu: Über die linke Seite kam der Ball zu Thau, der nach unsauberem ersten Kontakt die Nerven behielt und zum 2:1 traf (44.). Eine bittere Szene erlebte Sonneberg vor der Halbzeit, als Laurenz Benn und Colin Röhlig verletzt ausgewechselt werden mussten. Beide mussten ins Krankenhaus, eine Fraktur wurde glücklicherweise nicht festgestellt.

Thau entschied sich nach seinem Doppelpack, noch einige Minuten weiterzuspielen. Direkt nach Wiederanpfiff wurde ihm ein Treffer wegen Abseits aberkannt (47.). Besser machte es Göhring in der 57. Minute: Nach einem weiten Abschlag von Heß setzte er sich durch und köpfte den Ball über den herausstürmenden Torwart – 3:1. Doch Gotha antwortete prompt und glich innerhalb von drei Minuten aus: Erst köpfte Galozy eine Flanke zum 3:2 ein (64.), dann war Fiedler nach einem langen Ball frei durch und überwand Heß zum 3:3 (67.). „In dem Moment kam sicher bei den Zuschauern das Gefühl auf, dass das Spiel kippt. Wir sind aber ruhig geblieben und haben versucht, die Übersicht zu behalten“, erklärte Roberto Benn später. Sonneberg ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und ging wenig später erneut in Führung. Ein Ball im Strafraum prallte mehrfach ab, ehe der eingewechselte Held am schnellsten reagierte und zum 4:3 traf (71.). Im direkten Gegenzug hatte Gothas Herda den Ausgleich auf dem Fuß, schob den Ball aber knapp vorbei (72.). Danach vergaben Töpfer und zweimal Held die Vorentscheidung. In der 79. Minute machte Wittmann es besser: Nach einem Foul an Held verwandelte er den fälligen Strafstoß souverän zum 5:3 – sein fünftes Saisontor. Göhring hatte kurz darauf sogar das 6:3 auf dem Kopf, traf aber nur den Pfosten (82.). Gotha versuchte bis zum Schluss noch einmal alles, kam aber nicht mehr gefährlich vor das Tor. Sonneberg brachte den verdienten Heimsieg über die Zeit.

„Letztendlich sind wir aufgrund der besseren Chancenverwertung verdient als Gewinner vom Platz und tanken damit Selbstvertrauen. Das, was wir in Suhl gezeigt haben, war schon sehr wacklig. Das haben wir unter der Woche intern aufgearbeitet. Wir haben die Ärmel hochgekrempelt und eine gute Reaktion gezeigt. Für die Zuschauer war es perfektes Fußballwetter und ein gutes Spiel, leider ohne das natürliche Grün unter den Füßen“, so Benn nach der Partie. Mit diesem Sieg setzt Sonneberg ein Ausrufezeichen und rückt in der Tabelle wieder näher an die Spitzengruppe heran.