Fünf Tore bringen fünften Heimsieg am Hainberg

Zu Spielbeginn zeigte sich der TSV Bad Blankenburg hellwach. Schon in der 5.Spielminute machte Marvin Pohlenz auf Vorarbeit von Aktivposten Moritz Schauseil schussstark das 1:0. Nach erfolgreicher Flügel-Arbeit von Moritz Schauseil hätte Jonas König den nächsten frühen Treffer nachlegen können (9.). Wenig später, nach Foul an Moritz Schauseil im Strafraum brachte der sicher verwandelten Strafstoß durch Jonas König dann doch das 2:0. (12.). Danach zeigten sich die Gäste und versuchten mit fußballerischen Mitteln den Anschlusstreffer zu erzielen. Christian Löwer verfehlte mit einem Schuss auf das lange Eck nur knapp den Anschluss (18.). Als Moritz Trillhoff aus 17 Metern abzog, war TSV-Torhüter Wesley Beck zur Stelle (21.). Unbewacht hätte Christian Löwer bei einem Eckstoß am zweiten Pfosten das 2:1 per Kopf machen müssen (28.). Dann wäre es vielleicht eine spannende Begegnung geworden. Auch als sich Marian Domann außen durchsetzen konnte, war der Anschlusstreffer im Bereich des Möglichen (38.). Am Ende der ersten Spielhälfte riss der TSV Bad Blankenburg das Heft des Handelns wieder an sich. Resultat dessen war das 3:0 durch Jonas König, welches Robert Krämer noch vor der Pause vorbereitete (43.). Mit einem Distanzschuss wollte der Vorlagengeber selbst zu einem Torerfolg kommen (44.). Nach Vorarbeit des fleißigen Jonas Körner besaßen nacheinander Jonas König und Marvin Pohlenz die Möglichkeit auf das 4:0 (45.).

Gleich nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Moritz Großmann (Unterloquitzer SV) wurde den Gästen ein Rückpass auf Torhüter Patrick Naumann zum Verhängnis. Der TSV setzte nach, und der neben Philipp Vofrei zur Pause eingewechselte Moritz Hauser erzielte das 4:0 - Spielentscheidung (46.). Damit nahm er dem FC Empor Weimar den Wind zur Aufholjagd aus den Segeln. Daß die Gäste trotzdem sich nicht aufgaben, sprach für sie. Nach einem perfekt vorgetragenen Spielzug hatte Moritz Trillhoff mit einem Diagonalschuss aus 12 Metern in Richtung des rechten Pfostens den Ehrentreffer auf dem Fuß (57.). In der 68.Spielminute machte nach Zuarbeit von Moritz Schauseil im Nachschuss Jonas König seinen 10.Saisontreffer. Mit Applaus wurde der TSV-Torjäger in der 71.Spielminute ausgewechselt. TSV-Trainer Christoph Albrecht ließ nun Miro Gerstenberg und Jonathan Lindner am erfolgreichen Spiel der Männer vom Hainberg teilhaben. Die Bad Blankenburger zeigten sich weiter torhungrig. Aber es fehlte in den letzten Spielminuten die letzte Genauigkeit beim finalen Pass oder auch die letzte Entschlossenheit beim Torabschluss. So endete das Spiel 5:0. Es war eine gute Leistung des TSV mit Luft nach oben.