Fünf Tore am Walschberg – Empor ringt Wüstheuterode nieder

Geschichte wiederholt sich..wie im letzten Heimspiel gegen Wüstheuterode durften Luca Schröder (hier in Jubelpose) und sein Teamkollege Kevin Köllner erneut als Torschützen jubeln. – Foto: Marcel Bube

Der Tabellenzweite SV Germania Wüstheuterode reiste hochmotiviert zum Auswärtsspiel beim SV Empor Walschleben an den Walschberg. Die Gäste hatten sich viel vorgenommen: Zum einen wollte man im Aufstiegsrennen weiter ganz oben dranbleiben, zum anderen endlich einmal drei Punkte aus Walschleben entführen. Am Ende blieb zumindest der zweite Wunsch erneut unerfüllt...

Die Antwort überraschte – denn sie kam von der anderen Seite. Nach einem langen Ball und Unstimmigkeiten in der Walschleber Defensive sprang ein bereits geklärter Ball an die Hand. Den fälligen Strafstoß verwandelten die Gäste zur 0:1-Führung. Keeper Pergelt war diesmal - anders als im Hinspiel - machtlos. Empor brauchte jedoch nur wenige Minuten, um die passende Antwort zu finden. Nach einem Einwurf verlängerte Gerke den Ball in den Strafraum, wo Schröder per Kopf zur Stelle war. Sein dritter Kopfballtreffer im Männerbereich – und bereits der zweite innerhalb einer Woche. Der Ausgleich gab den Gastgebern weiter Auftrieb. Wenig später fand ein perfekt getretener Freistoß von M. Ehrich im Strafraum erneut Gerke, der zur 2:1-Führung vollendete. Doch auch diese hielt nicht lange. Wieder war es ein langer Ball, der für Chaos sorgte. In der Folge landete das Leder bei Lebig, der sich nicht zweimal bitten ließ und zum 2:2 einschob.

Von Beginn an übernahm die Elf des Trainerduos Bärwolf/Ehrich das Kommando. Wie schon beim Auftritt in der Vorwoche gegen Gispersleben präsentierte sich Empor spielstark, zweikampfstark und mit klarer Linie im Offensivspiel. Zwar fehlten zunächst die ganz großen Hochkaräter, doch die Vielzahl der Chancen ließ eigentlich nur eine Frage offen: Wann fällt das 1:0 für Walschleben?

Ehrich bringt Qualität von der Bank und Köllner übernimmt Verantwortung

Nach dem Seitenwechsel kam Empor mit viel Energie zurück auf den Platz – und mit einer starken Bank. Mit Köllner, Hausmann und Weis konnte Walschleben noch einmal frische Offensivkräfte bringen, die sofort für mehr Druck sorgten. Der entscheidende Moment folgte schließlich nach einem Foul an Köllner im Strafraum. Der Gefoulte trat selbst an – und verwandelte sicher zum 3:2. "Für Kevin war es der erste verwandelte Elfmeter seit gefühlt einem Dreivierteljahr." scherzte sein Trainer Steffen Ehrich, dass es für ihn wohl mal wieder Zeit wurde vom Punkt zu treffen.

Wüstheuterode fand im zweiten Durchgang kaum noch Mittel gegen die stabile Walschleber Defensive. Die zahlreichen langen Bälle in die Spitze wurden konsequent abgefangen – entweder von der Abwehrreihe oder von Torhüter Pergelt. Erst in den letzten Minuten erhöhten die Gäste noch einmal den Druck, wirklich gefährlich wurde es jedoch kaum. Empor brachte den knappen Vorsprung letztlich souverän über die Zeit, auch weil sich die Eichsfelder mit der gelb-roten Karte gegen Gastrock-Mey noch selbst schwächten.

Nach dem Abpfiff war die Enttäuschung bei den Gästen deutlich sichtbar. "Es war nach hinten raus ein gebrauchter Tag. Ich denke es wäre punktetechnisch was drin gewesen. Da muss ich meine Mannschaft auch in die Kritik nehmen, dass sie den Matchplan nach dem 1:1 nicht mehr umsetzen wollte. Und damit meine ich das hinten raus spielen. Mit den langen Bällen haben wir Walschleben definitiv in die Karten gespielt." zeigt sich Germania-Trainer Alexander Henke kritisch mit seiner Mannschaft. Während dort auch Kritik an der Schiedsrichterleistung zu hören war, zeigte sich Empor-Coach Steffen Ehrich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben das Spiel über weite Strecken kontrolliert und uns viele Situationen erarbeitet. Ärgerlich sind die beiden Gegentore nach langen Bällen, aber die Reaktion der Mannschaft war sehr gut. Unter dem Strich ist der Sieg absolut verdient.“

Für Empor gilt nun der Blick nach vorne: Beim kommenden Auswärtsspiel in Kölleda will Walschleben die starke Einstellung bestätigen – und vielleicht auch dort etwas Zählbares mitnehmen.