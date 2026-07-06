Fünf Testspiele sollen den VfL Leiferde in Form bringen

Den ersten Härtetest bestreitet der VfL am 8. Juli um 19 Uhr gegen den SC Viktoria Thiede. Bereits vier Tage später folgt die zweite Partie gegen die zweite Mannschaft des VfB Fallersleben (12. Juli, 12.30 Uhr).

Mit den Begegnungen gegen den SV Kralenriede (15. Juli, 19 Uhr), den SV Broitzem (22. Juli, 19 Uhr) und den FSV Adenbüttel/Rethen (26. Juli, 13 Uhr) komplettiert Leiferde sein Testspielprogramm.