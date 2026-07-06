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Fünf Testspiele sollen den VfL Leiferde in Form bringen
Bezirksligist legt Fahrplan für die Sommervorbereitung fest
Der VfL Leiferde hat seinen Vorbereitungsplan für die Saison 2026/27 veröffentlicht. In den kommenden Wochen stehen für den Bezirksligisten fünf Testspiele auf dem Programm. Im Mittelpunkt der Vorbereitung sollen neben den Ergebnissen vor allem die Integration der Neuzugänge, die Weiterentwicklung der mannschaftlichen Abläufe und die optimale Vorbereitung auf den Saisonstart stehen.
Den ersten Härtetest bestreitet der VfL am 8. Juli um 19 Uhr gegen den SC Viktoria Thiede. Bereits vier Tage später folgt die zweite Partie gegen die zweite Mannschaft des VfB Fallersleben (12. Juli, 12.30 Uhr).
Mit den Begegnungen gegen den SV Kralenriede (15. Juli, 19 Uhr), den SV Broitzem (22. Juli, 19 Uhr) und den FSV Adenbüttel/Rethen (26. Juli, 13 Uhr) komplettiert Leiferde sein Testspielprogramm.
Fokus auf die neue Saison
Die Vorbereitung soll genutzt werden, um die Grundlagen für die kommende Spielzeit zu legen. Neben der körperlichen Fitness stehen insbesondere das Zusammenspiel innerhalb der Mannschaft sowie die Eingliederung der Neuzugänge im Vordergrund.
Die Testspiele bieten dem Trainerteam zudem die Möglichkeit, verschiedene personelle Konstellationen und taktische Varianten unter Wettkampfbedingungen zu erproben, bevor die neue Bezirksliga-Saison beginnt.