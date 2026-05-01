Fünf Teams ringen um Platz zwei - Überlebenskampf im Keller

Aus dem Vierkampf um Platz zwei in der Kreisliga Straubing ist seit dem vergangenen Wochenende ein Fünfkampf geworden, denn nun hat auch der TSV Lindberg vor dem anstehenden Gastspiel bei der DJK SB Straubing noch Außenseiterchancen auf die Vizemeisterschaft. Die vier anderen Anwärter TSV Oberschneiding (gegen Winzer), SC Zwiesel (gegen Haibach), SV Neuhausen/Offenberg (gegen Osterhofen) und TSV Regen (gegen Stephansposching) sind am 24. Spieltag allesamt zuhause gefordert. Im Tabellenkeller machen sich vier Teams jeweils zwei Relegations- als auch zwei direkte Abstiegsränge aus. Den Elften Viechtach trennen dabei vom neuen Schlusslicht Straubing nur zwei Zähler.
Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Gegen Osterhofen mussten wir eine alles in allem verdiente Niederlage hinnehmen, wobei ein Punktgewinn in der Schlussphase durchaus noch möglich gewesen wäre. Jetzt heißt es nach vier sieglosen Spielen endlich wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Mit der SpVgg Stephansposching bekommen wir es mit einem Gegner zu tun, der im Abstiegskampf um jeden Punkt fightet und uns sicherlich alles abverlangen wird."
Personal: Sicher fehlen werden Max Kappl, Simon Fieweger, Josef Kölbl, Moritz Hinkofer und Alex Gigl.
Alois Windisch (Trainer SpVgg Stephansposching): "In der Vorrunde war uns der TSV eine Nummer zu groß und wir hatten keine Chance. Jetzt geht's in die nächste Runde im Abstiegskampf und dieses Mal wollen wir natürlich einiges besser machen. Um beim Aufstiegsaspiranten zu bestehen, brauchen wir eine absolute Energieleistung. Mit unseren Tugenden und dem überragendem Teamgeist meiner Mannschaft ist was drin für uns. Wir brauchen 100 Prozent. Zum ersten Mal im traditionsreichen Bayerwaldstadion zu spielen, ist für uns obendrein ein kleines Highlight."
Personal: Jonas Schlener, Moritz Retzer, Lukas Burmberger und Tobias Staudinger sind verletzt, Jonas Fink befindet sich im Urlaub.
Jonas Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Die Niederlage in Stephansposching geht komplett in Ordnung. Wir haben es leider nicht geschafft, unser Spiel durchzudrücken und wurden für die ein oder andere Nachlässigkeit bestraft. Allerdings ist das kein Beinbruch für uns. Wir haben die Niederlage in Ruhe analysiert und besprochen, jetzt schauen wir nach vorne. Der Sieg im Hinspiel gegen den SV Winzer war aus meiner Sicht sehr schmeichelhaft. Meines Erachtens ist das eine richtig gute Truppe, die vor allem mit Eder und Tschugg zwei überdurchschnittliche Kreisliga-Spieler in ihren Reihen hat. Wir schauen aber primär auf uns selbst und wollen es in erster Linie in allen Belangen besser machen als vergangenen Sonntag."
Personal: Neben den Langzeitverletzten müssen weiterhin Andreas Berovic und Spielertrainer Elias Zach ersetzt werden. Mathias Breu und Timo Haumer sind dagegen wieder einsatzfähig.
Christopher Krawetz (Trainer SV Winzer): "Letzte Woche stand für uns gegen Viechtach enorm viel auf dem Spiel, deshalb war ich mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Der Heimsieg war ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt, auch wenn dieser noch nicht endgültig gesichert ist. Nun wartet mit Oberschneiding ein sehr starker Gegner auf uns, der vor allem in der Offensive über große Qualität verfügt. Diese gilt es bestmöglich in den Griff zu bekommen. Wir fahren mit dem klaren Ziel dorthin, etwas Zählbares mitzunehmen. Denn wir brauchen noch den einen oder anderen Punkt, um uns tabellarisch und rechnerisch endgültig abzusichern."
Personal: Definitiv fehlen werden Patrick Zauner und David Neumeier.
Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "Die Statistik spricht leider eine sehr eindeutige Sprache, wenn der extrem heimschwache Tabellenletzte gegen eines der aktuell formstärksten Teams der Liga antritt: Wir konnten bislang nur halb so viele Punkte wie der TSV Lindberg einfahren und dessen Topscorer Marchl hat allein fast so viele Tore geschossen wie unser ganzes Team. Am Sonntag aber wollen und müssen wir jeder Statistik und am Platz dem Gegner trotzen. Die zuletzt gezeigte Leistung und die Einstellung unserer Mannschaft stimmen uns zuversichtlich. Wir brauchen die drei Punkte."
Personal: Lukas Wanner, Florian Hien und wohl auch Julian Hagenauer ergänzen die ohnehin schon lange Ausfallliste.
Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "In Straubing stellen wir uns auf ein umkämpftes Spiel ein. Wir werden trotz einiger angeschlagener Spieler alles versuchen, um auch dort Punkte mitzunehmen."
Personal: Lukas Weiderer, Elias Schels, Ben Hofmann fallen sicher aus. Dazu sind noch einige weitere Spieler fraglich.
Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "Heimspielzeit in Viechtach! Wenn am Sonntag der SV Auerbach gastiert, zählt für uns nur ein Sieg. Die Marschroute ist klar: alles in die Waagschale werfen, um die Punkte in Viechtach zu behalten. Die Fans dürfen sich auf eine umkämpfte Partie einstellen, in der der wir über die volle Distanz alles für den Heimerfolg tun werden. Wir sind bereit für den Fight."
Günther Himpsl (Trainer SV Auerbach): "Nach dem wichtigen Sieg gegen Perkam brauchen wir noch einen Punkt und der Deckel ist drauf. Das wird in Viechtach aber sicherlich nicht einfach werden."
Personal: Der Kader bleibt gegenüber der Vorwoche unverändert.
Simon Meindl (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Leider konnten wir letzten Sonntag in einem schwachen Kreisligaspiel in Lindberg wieder keine Punkte holen und so geht unsere Negativserie erst einmal weiter. Nun erwartet uns im Heimspiel der souveräne Meister aus Osterhofen. Wir werden auch hier versuchen, so gut es geht dagegen zu halten und dem Favoriten vielleicht noch einen Punkt zu nehmen."
Personal: Einige Spieler konnten krankheitsbedingt nicht trainieren, ihr Einsatz ist daher noch fraglich.
Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Gegen den TSV Regen haben wir ein starkes Spiel gemacht, lediglich die Chancenverwertung ist zu bemängeln. In Neuhausen wartet ein hartes Stück Arbeit auf uns. Sie werden uns alles abverlangen, um den zweiten Platz noch zu erreichen."
Personal: Einige Spieler sind angeschlagen.
Michael Spanner (Trainer SV Perkam): "Jetzt haben wir es geschafft und sind auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht. Mit so einer Leistung wie in Auerbach kann man in der Kreisliga keine Punkte holen und so werden wir auch sicher absteigen. Ich hoffe, dass jetzt endlich mal jedem einleuchtet, dass Fußball anders funktioniert. Am Sonntag kommt Langdorf, das den Klassenerhalt schon unter Dach und Fach hat und jetzt befreit aufspielen kann."
Personal: Fehlen werden Andreas Rohrmeier, Toni Antov, Max Beck und Marco Kerestes.
Tobias Eiter (Spielertrainer FC Langdorf): "Am vergangenen Wochenende konnten wir bereits frühzeitig den Klassenerhalt fix machen, was für uns als Liga-Neuling eine hervorragende Leistung ist. Dennoch wollen wir in Perkam die 30-Punkte-Marke knacken und unsere kleine Serie ausbauen. Die Gastgeber brauchen im Abstiegskampf dringend Punkte. Daher erwarten wir einen hochmotivierten Gegner, gegen den wir voll dagegenhalten müssen."
Personal: Nico Koller, Michael Pfeffer, Tobias Artmann, Jonas Mutzl und Marco Mader stehen auf der langen Ausfallliste.
Michael Schaller (Trainer SC Zwiesel): "Nach dem dritten ungeschlagenen Spiel in Folge hoffen wir, dass der Knoten endgültig geplatzt ist. Um auch gegen Haibach zu bestehen, müssen wir unsere Leistungsschwankungen in den Griff bekommen und vor allem gegnerische Konter besser unterbinden."
Personal: Zu den bekannten Ausfällen kommt noch Matthias Niedermeier hinzu.
Markus Rainer (Spielertrainer SV Haibach): "Mit Zwiesel wartet ein heißer Anwärter auf den zweiten Platz auf uns. Sie haben sich im Winter nochmal wahnsinnig gut verstärkt. Auch wenn bei uns aktuell es sehr zäh läuft, wollen wir nicht mit leeren Händen nach Hause fahren."
Personal: Der Kader bleibt gegenüber der Vorwoche unverändert.