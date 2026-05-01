Fünf Teams ringen um Platz zwei - Überlebenskampf im Keller

Jonas Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Die Niederlage in Stephansposching geht komplett in Ordnung. Wir haben es leider nicht geschafft, unser Spiel durchzudrücken und wurden für die ein oder andere Nachlässigkeit bestraft. Allerdings ist das kein Beinbruch für uns. Wir haben die Niederlage in Ruhe analysiert und besprochen, jetzt schauen wir nach vorne. Der Sieg im Hinspiel gegen den SV Winzer war aus meiner Sicht sehr schmeichelhaft. Meines Erachtens ist das eine richtig gute Truppe, die vor allem mit Eder und Tschugg zwei überdurchschnittliche Kreisliga-Spieler in ihren Reihen hat. Wir schauen aber primär auf uns selbst und wollen es in erster Linie in allen Belangen besser machen als vergangenen Sonntag."

Personal: Neben den Langzeitverletzten müssen weiterhin Andreas Berovic und Spielertrainer Elias Zach ersetzt werden. Mathias Breu und Timo Haumer sind dagegen wieder einsatzfähig.