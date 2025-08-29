 2025-08-28T05:22:00.927Z

Fünf Teams ohne Punkte: Wer kann den endgültigen Fehlstart vermeiden?

Bezirksliga Ostwürttemberg: Die Übersicht des 3. Spieltags

BZL Ostwürttemberg
SG Heldenfingen/Heuchlingen
Dorfmerking. II
Unterkochen
Nattheim

Der dritte Spieltag der Bezirksliga Ostwürttemberg verspricht Hochspannung von oben bis unten. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II will ihren guten Saisonstart gegen die Sportfreunde Lorch veredeln. Der FC Durlangen und der 1. FC Germania Bargau stehen sich im Verfolgerduell gegenüber. Die SG Bettringen will ihre weiße Weste bei der TSG Nattheim behaupten, während der TSV Hüttlingen beim TV Neuler gefordert ist. Abstiegssorgen treiben den SSV Aalen, der auf die torhungrige TSG Schnaitheim trifft.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw. II
Sportfreunde Lorch
Sportfreunde LorchSF Lorch
15:00live

Die zweite Mannschaft der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ist ordentlich in die Saison gestartet und rangiert mit vier Punkten im soliden Mittelfeld. Mit einem Sieg könnte sich das Team nach oben orientieren. Ganz anders die Lage bei den Sportfreunden Lorch, die mit null Punkten und einem Torverhältnis von 1:5 am Tabellenende stehen. Für die Lorchern zählt nur ein Erfolg, um den Fehlstart nicht zur Dauerkrise werden zu lassen.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
FC Durlangen
FC DurlangenDurlangen
1. FC Germania Bargau
1. FC Germania BargauGerm. Bargau
15:00

Durlangen will den Schwung des Auswärtssieges in Lorch mitnehmen und erstmals vor heimischem Publikum punkten. Mit drei Zählern steht die Mannschaft aktuell im unteren Mittelfeld. Gegner Germania Bargau kommt mit vier Punkten nach zwei Spielen und will sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Ein Sieg in Durlangen könnte für die Gäste die Tür zu den Spitzenplätzen öffnen.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TSG Nattheim
TSG NattheimNattheim
SG Bettringen
SG BettringenBettringen
15:00

Die TSG Nattheim hat am vergangenen Wochenende mit einem 1:1 bei Germania Bargau gezeigt, dass sie mit den Spitzenteams mithalten kann. Mit vier Punkten aus zwei Spielen rangieren die Nattheimer im oberen Tabellendrittel. Nun empfängt man mit der SG Bettringen den Absteiger aus der Landesliga, der bislang beide Partien ohne Gegentor gewann und mit sechs Punkten Zweiter ist. Für Bettringen gilt es, die makellose Bilanz zu verteidigen und den Druck auf die Tabellenführung hochzuhalten.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TV Neuler
TV NeulerTV Neuler
TSV Hüttlingen
TSV HüttlingenHüttlingen
15:00live

Der TV Neuler wartet nach zwei Niederlagen und nur einem erzielten Treffer noch auf den ersten Punkt. Entsprechend groß ist der Druck, denn mit null Zählern liegt das Team aktuell auf Platz 14. Der TSV Hüttlingen dagegen rehabilitierte sich nach dem Fehlstart in Bettringen mit einem 3:1-Heimerfolg über den SSV Aalen und liegt mit drei Punkten im Tabellenmittelfeld. Für Hüttlingen bietet sich in Neuler die Chance, sich weiter zu stabilisieren und den Blick nach oben zu richten.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SSV Aalen
SSV AalenSSV Aalen
TSG Schnaitheim
TSG SchnaitheimSchnaitheim
15:00

Der Aufsteiger SSV Aalen hat mit zwei Niederlagen zum Auftakt einen schweren Stand und befindet sich mit null Punkten und einem Torverhältnis von 1:4 auf dem vorletzten Tabellenrang. Gegen die TSG Schnaitheim, die nach dem klaren 4:1-Erfolg über Tannhausen/Stödtlen wieder Selbstvertrauen getankt hat, wartet eine knifflige Aufgabe. Die Schnaitheimer haben bereits fünf Tore erzielt, kassierten aber auch sieben Gegentreffer und liegen mit drei Punkten im Mittelfeld. Beide Teams wollen den Anschluss nicht verlieren – für Aalen steht schon einiges auf dem Spiel.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking. II
DJK Schwabsberg-Buch
DJK Schwabsberg-BuchSchwabsberg
15:00

Die zweite Mannschaft der Sportfreunde Dorfmerkingen musste sich mit 0:2 geschlagen geben und wartet damit noch auf den ersten Zähler. Mit einem erneuten Misserfolg droht ein Abrutschen in die Abstiegszone. Die DJK Schwabsberg-Buch dagegen führt mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 8:1 die Tabelle souverän an. Alles andere als ein Auswärtssieg des Spitzenreiters wäre eine Überraschung.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
FV 08 Unterkochen
FV 08 UnterkochenUnterkochen
SG Heldenfingen/Heuchlingen
SG Heldenfingen/HeuchlingenSG Heldenfingen/Heuchlingen
15:00

Der FV 08 Unterkochen hat bislang eine ausgeglichene Bilanz mit einem Sieg und einer Niederlage, die Mannschaft rangiert im Mittelfeld. Gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen, die ihr erstes Spiel verloren hat, geht es darum, sich im sicheren Tabellenbereich zu etablieren. Die Gäste stehen nach ihrem Auftakt mit null Punkten auf Rang zwölf und wollen nun die ersten Zähler einfahren.

