Fünf Teams ohne Punkte: Wer kann den endgültigen Fehlstart vermeiden?

Die zweite Mannschaft der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ist ordentlich in die Saison gestartet und rangiert mit vier Punkten im soliden Mittelfeld. Mit einem Sieg könnte sich das Team nach oben orientieren. Ganz anders die Lage bei den Sportfreunden Lorch, die mit null Punkten und einem Torverhältnis von 1:5 am Tabellenende stehen. Für die Lorchern zählt nur ein Erfolg, um den Fehlstart nicht zur Dauerkrise werden zu lassen.

Durlangen will den Schwung des Auswärtssieges in Lorch mitnehmen und erstmals vor heimischem Publikum punkten. Mit drei Zählern steht die Mannschaft aktuell im unteren Mittelfeld. Gegner Germania Bargau kommt mit vier Punkten nach zwei Spielen und will sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Ein Sieg in Durlangen könnte für die Gäste die Tür zu den Spitzenplätzen öffnen.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr TSG Nattheim Nattheim SG Bettringen Bettringen 15:00 PUSH

Die TSG Nattheim hat am vergangenen Wochenende mit einem 1:1 bei Germania Bargau gezeigt, dass sie mit den Spitzenteams mithalten kann. Mit vier Punkten aus zwei Spielen rangieren die Nattheimer im oberen Tabellendrittel. Nun empfängt man mit der SG Bettringen den Absteiger aus der Landesliga, der bislang beide Partien ohne Gegentor gewann und mit sechs Punkten Zweiter ist. Für Bettringen gilt es, die makellose Bilanz zu verteidigen und den Druck auf die Tabellenführung hochzuhalten.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr TV Neuler TV Neuler TSV Hüttlingen Hüttlingen 15:00 live PUSH

Der TV Neuler wartet nach zwei Niederlagen und nur einem erzielten Treffer noch auf den ersten Punkt. Entsprechend groß ist der Druck, denn mit null Zählern liegt das Team aktuell auf Platz 14. Der TSV Hüttlingen dagegen rehabilitierte sich nach dem Fehlstart in Bettringen mit einem 3:1-Heimerfolg über den SSV Aalen und liegt mit drei Punkten im Tabellenmittelfeld. Für Hüttlingen bietet sich in Neuler die Chance, sich weiter zu stabilisieren und den Blick nach oben zu richten.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr SSV Aalen SSV Aalen TSG Schnaitheim Schnaitheim 15:00 PUSH

Der Aufsteiger SSV Aalen hat mit zwei Niederlagen zum Auftakt einen schweren Stand und befindet sich mit null Punkten und einem Torverhältnis von 1:4 auf dem vorletzten Tabellenrang. Gegen die TSG Schnaitheim, die nach dem klaren 4:1-Erfolg über Tannhausen/Stödtlen wieder Selbstvertrauen getankt hat, wartet eine knifflige Aufgabe. Die Schnaitheimer haben bereits fünf Tore erzielt, kassierten aber auch sieben Gegentreffer und liegen mit drei Punkten im Mittelfeld. Beide Teams wollen den Anschluss nicht verlieren – für Aalen steht schon einiges auf dem Spiel.

Die zweite Mannschaft der Sportfreunde Dorfmerkingen musste sich mit 0:2 geschlagen geben und wartet damit noch auf den ersten Zähler. Mit einem erneuten Misserfolg droht ein Abrutschen in die Abstiegszone. Die DJK Schwabsberg-Buch dagegen führt mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 8:1 die Tabelle souverän an. Alles andere als ein Auswärtssieg des Spitzenreiters wäre eine Überraschung.

Der FV 08 Unterkochen hat bislang eine ausgeglichene Bilanz mit einem Sieg und einer Niederlage, die Mannschaft rangiert im Mittelfeld. Gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen, die ihr erstes Spiel verloren hat, geht es darum, sich im sicheren Tabellenbereich zu etablieren. Die Gäste stehen nach ihrem Auftakt mit null Punkten auf Rang zwölf und wollen nun die ersten Zähler einfahren.

