Fünf Teams noch punktlos – stoppt SG H/U den Rengershausen-Lauf?

Der vorgezogene 4. Spieltag in der Gruppenliga Kassel 2 hat es in sich: TSG Sandershausen trifft auf Mitfavorit TuSpo Grebenstein, während die SG Hombressen/Udenhausen den TuSpo Rengershausen empfängt. Auch die noch punktlosen Teams TSV Hertingshausen, TSV Wolfsanger, TSG Wilhelmshöhe, TSV Holzhausen/Reinhardswald und SV Kaufungen stehen vor richtungsweisenden Aufgaben.

Die SG hatte zuletzt nach einem Remis gegen Baunatal, aufgrund eines verschobenen Spieles, spielfrei. Hertingshausen wartet nach zwei Niederlagen weiter auf den ersten Punkt, reist aber mit der Bilanz zweier klarer Siege aus der Vorsaison an. Eine enge Partie wird erwartet.

Lohfelden startete mit zwei Siegen makellos in die Saison, während Wolfsanger noch ohne Punkte dasteht. Gefährlich könnten vor allem Fynn Zinke, der bereits zweimal in unserer „Elf der Woche“ stand, und Hossein Haydari werden, der in beiden bisherigen Spielen jeweils das entscheidende Tor erzielte. Allerdings muss Lohfelden ohne den rotgesperrten Mustafa Hamidi auskommen.

Beide Mannschaften reisen mit breiter Brust an: Bosporus feierte zuletzt ein 5:2 gegen Absteiger Hombressen/Udenhausen, Rothwesten drehte ein 1:3 in ein 5:4. Besonders im Fokus steht Rothwestens Joker-Held Gianluca Urbano, der gegen Wilhelmshöhe in 30 Minuten mit einem Dreierpack glänzte und diesmal auf einen Platz in der Startelf hoffen darf.

Holzhausen will vor heimischem Publikum den ersten Saisonsieg einfahren. Vizemeister Baunatal kam am ersten Spieltag nicht über ein Remis hinaus, gilt aber dennoch als Favorit. Für beide wäre ein Erfolg ein wichtiger Schritt in die Saison.

Reinhardshagen will Kirmes-Start vergolden

Morgen, 18:30 Uhr TSG Wilhelmshöhe SG Reinhardshagen

Wilhelmshöhe musste am Wochenende eine bittere Niederlage in Rothwesten hinnehmen und will nun auf heimischem Platz reagieren. Reinhardshagen startete mit einem Sieg in die Saison und möchte vor der Kirmes in Vaake nachlegen. Beide Teams haben das Potenzial für ein torreiches Spiel. Absteiger trifft auf Abwehrbollwerk

Hombressen will nach der deutlichen Niederlage in Kassel Wiedergutmachung betreiben. Rengershausen ist bisher ohne Punktverlust und Gegentor, muss aber auf den verletzten Phillip Rudolf verzichten. Ein knappes Duell ist zu erwarten, leichte Vorteile liegen bei den Gästen.

Erstes Spitzenspiel der Saison

Morgen, 19:00 Uhr TSG Sandershausen TuSpo 1900 Grebenstein

Beide Teams starteten mit zwei Siegen und gehören zum Kreis der Aufstiegsanwärter. Das erste direkte Spitzenspiel verspricht hohe Intensität und könnte einen neuen Tabellenführer hervorbringen. Sandershausen vertraut dabei auf Heimstärke, Grebenstein auf Konterqualität.

Kaufungen unter Zugzwang

Do., 14.08.2025, 19:15 Uhr SV Kaufungen 07 SV Espenau