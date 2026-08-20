Fünf Teams, fünf Träume: St. Tönis, Fortuna, MSV und Co im Pokal In der ersten Runde um den DFB-Pokal sind mit dem SC St. Tönis, MSV Duisburg, Borussia Mönchengladbach, Rot-Weiss Essen und Fortuna Düsseldorf gleich fünf Mannschafen vom Niederrhein vertreten. von Marcel Eichholz · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der SC St. Tönis steht vor dem größten Spiel der Vereinsgeschichte. – Foto: Jens Terhardt

Der DFB-Pokal steht vor der Tür und der Niederrhein ist gleich mit fünf Mannschaften vertreten. Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg sind durchaus Pokal-erfahren, während der SC St. Tönis vor dem wohl größten Spiel der Vereinsgeschichte steht. Die erste Runde hält damit fünf ganz unterschiedliche Geschichten bereit und überall liegt die Hoffnung auf einer Pokalüberraschung in der Luft.

Das Spiel des Lebens Morgen, 18:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis Eintracht Frankfurt E. Frankfurt 18:00 live PUSH

Den Auftakt macht am Freitagabend der SC St. Tönis. Um 18 Uhr empfängt der Oberligist Eintracht Frankfurt und damit einen Champions-League-Teilnehmer der vergangenen Saison. Allein die Kulisse dürfte für den Verein ein außergewöhnliches Erlebnis werden. Im altehrwürdigen Grotenburg-Stadion erwartet beide Mannschaften ein ausverkauftes Haus. Sportlich sind die Rollen allerdings klar verteilt: St. Tönis trifft auf einen Bundesligisten mit individueller Qualität auf jeder Position. Genau darin liegt aber auch der Reiz des DFB-Pokals. Der Außenseiter kann befreit aufspielen, während Frankfurt von der ersten Minute an beweisen muss, dass es keinen Stolperstein geben soll. Für St. Tönis geht es dabei nicht nur ums Weiterkommen, sondern um einen Abend, der in der Vereinsgeschichte bleiben wird. Drittligist will den Favoriten ärgern

Sa., 22.08.2026, 15:30 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 15:30 live PUSH

Für den MSV Duisburg ist die Ausgangslage eine andere. Die Zebras empfangen am Samstag um 15.30 Uhr die SV Elversberg. Der MSV ist als Drittligist der Außenseiter, hat aber den großen Vorteil des Heimspiels. Gerade die Unterstützung der Duisburger Fans kann in einer Pokalpartie zum Faktor werden. Erwartet werden im Wedaustadion mehr als 20.000 Zuschauer. Mit zwei Siegen aus der 3. Liga und der Tabellenführung im Rücken, braucht sich der MSV keineswegs verstecken. Ein früher Treffer und eine aufgeheizte Atmosphäre könnten die Partie schnell in die Richtung eines typischen Pokalfights lenken. Keine Lust auf eine böse Überraschung

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr TSV Schott Mainz Schott Mainz Borussia Mönchengladbach Borussia MG 15:30 live PUSH

Borussia Mönchengladbach steigt am Sonntag um 15.30 Uhr beim Oberligisten TSV Schott Mainz in den Wettbewerb ein. Auf dem Papier ist das eine klare Angelegenheit. Die Borussia verfügt über deutlich mehr individuelle Qualität und geht als Bundesligist selbstverständlich als großer Favorit in die Partie. Doch genau solche Begegnungen können im Pokal unangenehm werden. Gladbach muss von Beginn an die richtige Einstellung finden und darf dem Außenseiter keine Hoffnung geben. Die Vorbereitung verlief zumindest vielversprechend: Die Borussia gewann ihre Generalprobe gegen Aston Villa mit 2:1. In Mainz wird es für Gladbach vor allem darum gehen, die Konzentration von der ersten Minute an hochzuhalten. Fortuna empfängt Pokalspezialist