Fünf Teams, fünf Träume: St. Tönis, Fortuna, MSV und Co im Pokal

Der DFB-Pokal steht vor der Tür und der Niederrhein ist gleich mit fünf Mannschaften vertreten. Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg sind durchaus Pokal-erfahren, während der SC St. Tönis vor dem wohl größten Spiel der Vereinsgeschichte steht. Die erste Runde hält damit fünf ganz unterschiedliche Geschichten bereit und überall liegt die Hoffnung auf einer Pokalüberraschung in der Luft.
Den Auftakt macht am Freitagabend der SC St. Tönis. Um 18 Uhr empfängt der Oberligist Eintracht Frankfurt und damit einen Champions-League-Teilnehmer der vergangenen Saison. Allein die Kulisse dürfte für den Verein ein außergewöhnliches Erlebnis werden. Im altehrwürdigen Grotenburg-Stadion erwartet beide Mannschaften ein ausverkauftes Haus. Sportlich sind die Rollen allerdings klar verteilt: St. Tönis trifft auf einen Bundesligisten mit individueller Qualität auf jeder Position. Genau darin liegt aber auch der Reiz des DFB-Pokals. Der Außenseiter kann befreit aufspielen, während Frankfurt von der ersten Minute an beweisen muss, dass es keinen Stolperstein geben soll. Für St. Tönis geht es dabei nicht nur ums Weiterkommen, sondern um einen Abend, der in der Vereinsgeschichte bleiben wird.
Für den MSV Duisburg ist die Ausgangslage eine andere. Die Zebras empfangen am Samstag um 15.30 Uhr die SV Elversberg. Der MSV ist als Drittligist der Außenseiter, hat aber den großen Vorteil des Heimspiels. Gerade die Unterstützung der Duisburger Fans kann in einer Pokalpartie zum Faktor werden. Erwartet werden im Wedaustadion mehr als 20.000 Zuschauer. Mit zwei Siegen aus der 3. Liga und der Tabellenführung im Rücken, braucht sich der MSV keineswegs verstecken. Ein früher Treffer und eine aufgeheizte Atmosphäre könnten die Partie schnell in die Richtung eines typischen Pokalfights lenken.
Borussia Mönchengladbach steigt am Sonntag um 15.30 Uhr beim Oberligisten TSV Schott Mainz in den Wettbewerb ein. Auf dem Papier ist das eine klare Angelegenheit. Die Borussia verfügt über deutlich mehr individuelle Qualität und geht als Bundesligist selbstverständlich als großer Favorit in die Partie. Doch genau solche Begegnungen können im Pokal unangenehm werden. Gladbach muss von Beginn an die richtige Einstellung finden und darf dem Außenseiter keine Hoffnung geben. Die Vorbereitung verlief zumindest vielversprechend: Die Borussia gewann ihre Generalprobe gegen Aston Villa mit 2:1. In Mainz wird es für Gladbach vor allem darum gehen, die Konzentration von der ersten Minute an hochzuhalten.
Den Abschluss aus Niederrhein-Sicht bildet am Sonntagabend Fortuna Düsseldorf. Um 18 Uhr gastiert der SC Freiburg in der Merkur Spiel-Arena. Damit wartet auf die Fortuna ein Bundesligist und gleichzeitig ein Gegner, der im DFB-Pokal zuletzt regelmäßig für Schlagzeilen sorgte. Freiburg stand in der vergangenen Saison im Halbfinale und hat damit eindrucksvoll bewiesen, wie ernst der Klub den Wettbewerb nimmt. Für Düsseldorf ist die Partie trotzdem eine große Chance, die Gunst der eigenen Fans zurückzugewinnen. Nach zwei Niederlagen zu Saisonbeginn ist die Spannung in der Landeshauptstadt bereits früh angespannt. Zumindest die Einstellung muss gegen Freiburg stimmen, sonst könnten unruhige Wochen auf die Fortuna zukommen. Freiburg wiederum steht vor einer ungewöhnlichen Belastungsprobe: Zwischen den Partien in der Conference-League-Qualifikation wartet die Pokalaufgabe in Düsseldorf. Für die Fortuna könnte genau das ein Ansatzpunkt sein.
Auch Rot-Weiss Essen steht vor einer reizvollen Aufgabe. An der Hafenstraße empfängt der Drittligist den FC St. Pauli. Die Rollen sind klar verteilt, doch gerade die besondere Atmosphäre in Essen könnte zum Trumpf für RWE werden. Die Hafenstraße ist bekannt für ihre intensive Stimmung und genau die will Rot-Weiss nutzen, um dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich zu machen. St. Pauli hat nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga den Kader an einigen Stellen verändert. Ob die Prozesse schon ineinandergreifen, wird die spannende Frage sein. Mit RWE wartet auf die Kiez-Kicker jedenfalls keine leichte Aufgabe. Für RWE ist es die Gelegenheit, vor heimischem Publikum für eine Überraschung zu sorgen und einen weiteren großen Pokalabend an der Hafenstraße zu erleben.