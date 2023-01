Fünf Teams, ein Ziel: Raus aus dem Keller! Die Fußball-Bezirksliga im Wintercheck: So ist die Lage in Enkirch, Geichlingen, Zeltingen-Rachtig, Kyllburg und Hetzerath.

SG Mont Royal Enkirch (17. Tabellenplatz/3 Punkte aus 17 Spielen/17:67-Tore)

Ausgangslage: Das Schlusslicht blickt auf eine enorme Verletztenmisere zurück. Phasenweise fehlte dem im Sommer ins kalte Wasser geworfenen Coach Thomas Kappel eine komplette Mannschaft. „Durch die wochenlangen Ausfälle waren wir trotz tollen Engagements und guter Mentalität nicht konkurrenzfähig. Das Team hat gezeigt, was es kann, doch ohne sieben Stammspieler war es uns nicht möglich, an unsere Vorjahresleistungen anzuknüpfen“, so Kappel.

Personal: Inzwischen hat Trainer-Dino Werner Feyen die sportlichen Geschicke bei den Mont Royalern übernommen. Der 66-Jährige soll das Team so nah wie möglich an die Nichtabstiegsränge heranführen. „Wenn man realistisch ist, ist der Klassenerhalt kaum noch zu schaffen. Wir wollen uns dennoch vernünftig aus der Bezirksliga verabschieden und bereits im Frühjahr die Grundlagen für die neue Saison schaffen“, so Feyen. Er hat das Engagement, das zunächst bis Saisonende ausgelegt ist, aus alter Verbundenheit zum SG-Mitgliedsverein TuS Kröv angenommen. Thomas Kappel tritt als Co-Trainer wieder ins zweite Glied zurück. Von der Sportvereinigung Weisenau-Mainz (Bezirksliga Rheinhessen) an die Mittelmosel zurückgekehrt ist Christopher Schulz. Vasili Boev wurde reaktiviert. Christian Henrichs, Dimitri Kunz, Alexander Klein und Felix Hieke werden nach auskurierten Verletzungen zurückerwartet. Wann Stefan Caspari (Long-Covid) wieder auf dem Platz steht, ist noch fraglich.

Tests: Vorbereitungsspiele gibt es unter anderem gegen die Mosel-A-Ligisten SV Gonzerath (Samstag, 16.30 Uhr), SG Moseltal Lieser und die FV Hunsrückhöhe Morbach II. Auftakt nach der Winterpause ist am Sonntag, 26. Februar, 15 Uhr, daheim gegen Mosella Schweich.