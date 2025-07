Fünf Teams aus der Region präsentieren weitere Zugänge

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Transfer: Noch ein Last Minute Transfer für unsere Offensive. Mit Assami Adam verstärkt uns ein athletischer und schneller Stürmer von der A-Jugend des VfB Friedrichshafen. Herzlich willkommen Assami. Auf eine erfolgreiche und vor allem Verletzungsfreie Saison zusammen!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

KSG Eislingen (Kreisliga A3 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Kurz vor dem Trainingsauftakt zur neuen Saison schließt sich Till Scheurer vom ehemaligen Ligakonkurrenten FV Faurndau der KSG an !! Wir freuen uns mit Till einen weiteren, jungen sowie flexibel einsetzbaren Spieler begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen bei der KSG!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Ludwigsburg (Kreisliga B1 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns sehr, Adrián Mauri Galán wieder in den Reihen des TSV Ludwigsburg begrüßen zu dürfen! Der 35-jährige Routinier kehrt nach einer Saison beim AC Italia Markgröningen zurück zu uns und bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch eine starke Persönlichkeit auf und neben dem Platz mit. Adrián ist bekannt für seinen Einsatzwillen, seine Übersicht und seinen unermüdlichen Kampfgeist – Eigenschaften, die unser Team in der kommenden Saison bereichern werden. Schon in der Vergangenheit war er eine feste Größe beim TSV und hat sowohl sportlich als auch menschlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Umso schöner, dass wir nun gemeinsam ein neues Kapitel aufschlagen können. Willkommen zurück, Adrián – auf eine erfolgreiche Saison im TSV-Trikot!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Korntal (Kreisliga B5 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir begrüßen unseren neuen Cheftrainer der zweiten Mannschaft. Mit Gregori haben wir unsere absolute Wunschlösung auf dieser Position für den Verein gewinnen können. Der ehemalige Futsal-Bundesliga Spieler hat bereits Erfahrung als Spieler und als Trainer. Wir wünschen Gregori einen guten Start beim TSV!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Spvgg Warmbronn (Kreisliga A2 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

RANSFERNEWS bei der Spvgg Warmbronn! Mit viel Vorfreude dürfen wir bekannt geben:

Simon Haßler übernimmt zur kommenden Saison unsere F-Jugend! Simon bringt nicht nur frischen Wind, sondern auch jede Menge Herzblut mit – für die Kids, den Fußball und unser Vereinsleben. Wir freuen uns riesig, dass du jetzt Teil unseres Teams bist, Simon! Willkommen in der Warmbronn-Familie!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++