Fünf Tage, zehn Turniere und jede Menge Budenzauber bei den SEF-Hallentagen Sportlicher Start ins neue Jahr

Das neue Fußballjahr beginnt in Freising mit einem winterlichen Kräftemessen in der Luitpoldhalle. Neben guter Stimmung und hochklassigem Fußball dürfen sich die Zuschauer heuer auch auf einen besonders prominenten Teilnehmer freuen.

Freising – Alle Jahre wieder wartet auf die Fußballfans im Landkreis Freising bereits zum Start ins neue Jahr ein absolutes Highlight. Denn zwischen dem 2. und dem 6. Januar werden in der Sporthalle der Luitpoldanlage die großen SEF-Hallentage ausgetragen. Insgesamt werden sich 80 Mannschaften duellieren. Besonders freuen dürfen sich die Zuschauer auf das traditionelle Hallenmasters am 3. Januar, bei dem das Freisinger Tagblatt als Medienpartner fungiert. Doch auch an den anderen vier Tagen kann sich das Programm definitiv sehen lassen: Neben nicht weniger als acht Jugendturnieren findet auch das AH-Turnier wieder statt – und das hat diesmal einen ganz besonders prominenten Teilnehmer zu bieten.

Einen Großteil der Vorbereitungen hat der gastgebende SE Freising bereits getroffen. „Die Teilnehmerfelder stehen, das Programmheft ist gedruckt“, berichtet Andreas Schlechta, Abteilungsleiter und Sportdirektor. „Wir haben uns im Verein so aufgeteilt, dass jeder einen Teil der Organisation übernimmt. So sind wir wirklich schnell vorangekommen“, erklärt er.

Gerade beim Hallenmasters wurde man bei der Suche nach teilnehmenden Mannschaften schnell fündig. „Viele Vereine sind da auf uns zugekommen und wollten unbedingt dabei sein“, erzählt Schlechta. So bekommt es der Bezirksligist im Turnierverlauf womöglich mit dem Ligakonkurrenten aus Palzing zu tun. Auch der BC Attaching hat seine Teilnahme erneut zugesagt – genau wie der SV Lohhof. „Denen traue ich eine Menge zu, so technisch stark wie die spielen“, mutmaßt Andreas Schlechta. Sein eigenes Team zählt er hingegen nicht zu den Favoriten. „Wir werden urlaubsbedingt fast mit einer reinen U 23 an den Start gehen.“ Da der neue Trainer Mijo Stijepic erst am 22. Januar sein Amt antritt, wird Schlechta das Team beim winterlichen Kräftemessen selbst coachen. Nach den beiden Turniersiegen in den vergangenen Jahren dürfte es mit dem Titel-Hattrick wohl schwierig werden.

Traditionell findet das FT-Hallenmasters am späten Nachmittag und Abend statt, los geht es um 15 Uhr. Die Endrunde beginnt um 20.30 Uhr, das Finale um 21.54 Uhr. „Dafür haben wir uns bewusst entschieden, um es für die Zuschauer attraktiv zu gestalten. Außerdem wird es einen Barbetrieb geben. Das Hallenmasters ist für uns wie ein Wiedersehen mit alten Bekannten“, freut sich Schlechta. Und das Beste: Die Startgebühr von 110 Euro pro Team kommt wie gewohnt dem Verein „Menschen in Not“ des Freisinger Tagblatts zugute.

Während vieles also altbewährt bleibt, gibt es bei den SEF-Hallentagen diesmal aber auch zwei Neuheiten: Erstmals werden ein U17- sowie ein U18/U19-Turnier stattfinden. „Weil der Feiertag Dreikönig diesmal auf einen Dienstag fällt, haben wir einen Turniertag mehr. Deshalb wollten wir diese beiden Altersklassen unbedingt mit ins Programm nehmen“, führt Schlechta aus.

Beginnen werden die SEF-Hallentage am 2. Januar gleich mit einem echten Höhepunkt: Ab 19 Uhr wird das AH-Turnier um den Nachtcafe-Cup ausgetragen. Und wirft man einen Blick auf das Teilnehmerfeld, sticht ein Vereinsname besonders ins Auge: der TSV 1860 München. Den Kontakt hat Schlechta selbst hergestellt. „Die werden mit ihrer Ü 50 anreisen“, erklärt der SEF-Funktionär.

Allgemein hofft man in Freising an allen fünf Turniertagen auf viele Zuschauer. „Nach der vielen Zeit mit der Familie tut es vielleicht auch einmal ganz gut, wieder ein bisschen rauszukommen“, meint Schlechta schmunzelnd.