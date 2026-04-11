Fünf-Sterne-Sieg: Kickers Offenbach demontieren Balingen

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Nach der jüngsten Auswärtsniederlage in Fulda zeigte Kickers Offenbach am heutigen Samstagnachmittag eine eindrucksvolle Reaktion. Vor 4763 Zuschauern rehabilitierte sich die Mannschaft mit einem deutlichen 5:0-Heimerfolg gegen die TSG Balingen und verschaffte sich damit in der Tabelle der Regionalliga Südwest die nötige Luft.

Offenbacher Spielfreude von der ersten Minute an

Die Mannschaft von Trainer Mark Zimmermann übernahm auf dem Bieberer Berg sofort die Initiative. Bereits nach sechs Minuten erarbeitete sich der OFC die erste Gelegenheit, als Boubacar Barry den Mitspieler Jelle Goselink bediente. Dieser bekam im Strafraum jedoch nicht genug Druck hinter den Ball, sodass der Torhüter der Gäste, Elvin Kovac, parieren konnte. Die TSG Balingen unter Trainer Murat Isik versteckte sich indes nicht und kam ihrerseits zu Konterchancen, blieb im Abschluss jedoch glücklos.

Ein Doppelschlag bricht den Bann am Bieberer Berg

In der 18. Spielminute belohnten sich die Hausherren für ihren engagierten Beginn. Nach einem Freistoß von Sascha Korb und einer entschlossenen Balleroberung durch Noel Knothe erzielte Jelle Goselink per Drehschuss die 1:0-Führung. Nur zwei Minuten später legte der Angreifer nach: Jona Borsum nutzte einen Stolperer des gegnerischen Torwarts im Nachsetzen aus, woraufhin Jelle Goselink aus elf Metern zum 2:0 einschob. Während die Kickers das Geschehen fortan kontrollierten, vergab die TSG selbst hochkarätige Möglichkeiten im Umschaltspiel.

Ron Berlinski sorgt für die Vorentscheidung vor der Pause

Die Effizienz der Gastgeber blieb in der ersten Halbzeit auf einem bemerkenswerten Niveau. In der 38. Minute schlug Ouassim Karada eine präzise Flanke in den Strafraum, die den am langen Pfosten einlaufenden Ron Berlinski fand. Dieser verwandelte zum 3:0-Halbzeitstand. Die Defensive hielt dem sporadischen Druck der Gäste bis zum Pausenpfiff stand.

Konsequente Spielweise auch nach dem Seitenwechsel

Auch nach dem Wiederanpfiff blieb der Fokus der Offenbacher hoch. In der 51. Minute bot sich die Chance zum nächsten Treffer, als Ron Berlinski einen Pass in die Spitze spielte, doch der Abschluss von Jelle Goselink strich dieses Mal knapp links am Tor vorbei. Die Mannschaft blieb jedoch am Drücker und baute den Vorsprung in der 63. Minute weiter aus. Keanu Staude behauptete den Ball im Mittelfeld geschickt und setzte Jona Borsum in Szene, der das Zuspiel durch die Beine des Torhüters zum 4:0 in die Maschen setzte.

Der finale Treffer des Tages

Den Schlusspunkt setzte in der 85. Minute erneut Jelle Goselink, der nach einer Hereingabe von Valdrin Mustafa und einem Abpraller des Keepers zum 5:0-Endstand vollendete und damit seinen Dreierpack schnürte.

Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt

Durch diesen Kantersieg klettern die Kickers in der Tabelle und belegen nun den 13. Platz. Am nächsten Sonntag, 19. April, gastiert der OFC beim TSV Schott Mainz. Anstoß in Mainz ist um 14 Uhr, wo die Mannschaft an die heute gezeigte Leistung anknüpfen will.