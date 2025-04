Fünf Spieltage vor Schluss: ETV II feiert die Meisterschaft

"Fehler als Chance zur Weiterentwicklung sehen"

Das Erfolgsgeheimnis der Mannschaft liegt laut Trainer Mehdi Madani in einer klaren Philosophie: „Unser Erfolg beruht darauf, dass wir immer wieder Lösungen finden – sowohl in spielerischen als auch in taktischen Herausforderungen. Wir haben eine Kultur geschaffen, in der Fehler nicht als Rückschlag, sondern als Chance zur Weiterentwicklung gesehen werden. Diese Haltung hilft einer jungen Mannschaft, in schwierigen Spielphasen cool zu bleiben. Zudem haben wir nie aufgehört, an uns zu arbeiten. Selbst nach überzeugenden Siegen haben wir analysiert, was wir noch besser machen können. Diese stetige Entwicklung, gepaart mit einem starken Teamgeist und der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, hat uns letztlich so dominant gemacht.“