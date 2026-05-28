Fünf Spielerinnen von Calden: Die Elf des Jahres der KOL Kassel Die Spielerinnen der Saison aus Sicht der FuPa-Community von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Heiko Ludwig

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists gepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spielerinnen des jeweiligen Teams fließt in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Im Tor steht Anne Dielschneider vom TSV Obermelsungen II. Die Torhüterin wurde dreimal in die Elf der Woche gewählt und sichert sich damit den Platz zwischen den Pfosten. Die Dreierkette bilden Stefanie Apel vom TSV 1892 Heiligenrode, Sophie Iske vom SV Ittertal und Laura Finis vom TSV Jahn Calden. Apel wurde fünfmal nominiert, Iske viermal und Finis dreimal, die zudem zwei Saisontore beisteuerte.

Im Mittelfeld führt Merle Wernik vom TSV Jahn Calden die Auswahl an. Sie wurde fünfmal in die Elf der Woche gewählt und steuerte zwei Tore bei. Neben ihr stehen Hanna Krohne, ebenfalls von Jahn Calden, Darina Schweinsberg von Jahn Calden sowie Laura Frese vom SC Edermünde. Krohne wurde fünfmal nominiert und sticht auch offensiv heraus: In der Bilanz stehen für sie 22 Tore und vier Assists. Schweinsberg kam auf drei Nominierungen und fünf Tore, Frese ebenfalls auf drei und brachte zusätzlich einen Treffer in die Statistik ein. Im Angriff steht Anna Döring vom SC Edermünde. Die Offensivspielerin, die elf Tore verbuchen konnte, wurde sechsmal nominiert und ist damit die am häufigsten berücksichtigte Spielerin dieser Elf. Neben ihr stehen Lara Alisch vom TSV Jahn Calden mit fünf Nominierungen und vier Toren sowie Nele Bartholmai vom SC Edermünde, die ebenfalls fünfmal in der Elf der Woche vertreten war und auf neun Tore kommt.