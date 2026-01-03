 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Fünf Spieler mit über 30 Toren - die besten Torjäger zur Winterpause

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

In der Winterpause ruht bekanntlich der Ball. Daher wirft FuPa den Blick auf die besten Torschützen in Württemberg.

Die Top 25 Torschützen in Württemberg zur Winterpause

42 Tore (in 11 Spielen) Liridon Elezaj (FC Iliria Göppingen)
37 Tore (in 11 Spielen) Ziad Masoud (SKV Palästina Al Q`uds Stgt.)
33 Tore (in 12 Spielen) Timo Bock (TSV Leinfelden)
31 Tore (in 11 Spielen) Patrizio Mercante (FV Ingersheim)
31 Tore (in 14 Spielen) Dominik Müller (SGM Hopfau/Leinstetten)
27 Tore (in 10 Spielen) Dominik Grauer (SSV Rübgarten)
27 Tore (in 13 Spielen) Lukas Häußer (TSV Erlenbach II)
25 Tore (in 15 Spielen) Enes Coskun (TSG Esslingen)
25 Tore (in 16 Spielen) Uwe Sonnleitner (SGM Lautern-Essingen I)
24 Tore (in 15 Spielen) Bekai Jagne (TSV Lustnau I)
23 Tore (in 9 Spielen) Sebastian Haußmann (TSV Botenheim II)
23 Tore (in 10 Spielen) Feyyaz Benzetti (SF Mundelsheim)
23 Tore (in 13 Spielen) Boban Zdjelar (SSV Auenstein)
23 Tore (in 14 Spielen) Simon Lukas Lindner (TV Darmsheim)
23 Tore (in 15 Spielen) Emir Dogansoy (Türkspor Stuttgart)
23 Tore (in 16 Spielen) Kenny Maurice Spengler (TSV Waldhausen)
22 Tore (in 9 Spielen) Louis Wäbisch (VfB Vaihingen/Enz)
22 Tore (in 10 Spielen) Samuel Denis Obot (SSV Schwäbisch Hall II)
22 Tore (in 12 Spielen) Tobias Schwarz (TG Gönningen)
22 Tore (in 14 Spielen) Cüneyt Cakir (TSV Stuttgart/Mühlhausen II)
22 Tore (in 14 Spielen) Kadir Kececi (TSV Wäldenbronn-Esslingen)
22 Tore (in 14 Spielen) Philipp Weller (SV Allmersbach II)
22 Tore (in 14 Spielen) Patrick Wilpert (SGM Warthausen/Birkenhard)
21 Tore (in 11 Spielen) Lukas Beu (SV Karsee)
21 Tore (in 12 Spielen) Eray Gercekdogan (TSG Esslingen II)

