Fünf Spiele zur Auswahl: Jetzt für das Spiel der Woche abstimmen!

In Hinspiel setzte sich der FC Wegberg-Beeck mit 3:0 gegen Teutonia Weiden durch. – Foto: Michael Schnieders

Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr. Stimmt jetzt bis Donnerstag, 12:00 Uhr ab!

Zur Wahl stehen die beiden Freitagsspiele der Mittelrheinliga. Die Sportfreunde Düren brauchen auf heimischer Anlage gegen die SpVg Porz unbedingt Zählbares. Die Wendt-Elf kann nach dem 3:1-Erfolg vom Wochenende ohne Druck aufspielen. "Der Druck liegt beim Gegner", so Porz-Trainer Jonas Wendt nach dem Sieg über Wegberg-Beeck.

Jene Beecker sind ebenfalls am Freitag gegen Teutonia Weiden gefragt. Zu ängstlich sei der Auftritt gegen Porz gewesen. "Freitagabend, Flutlicht, Heimspiel. Besser geht es nicht", so Mark Zeh, der auf den Trainerstuhl beim FC Wegberg-Beeck zurückgekehrt ist. Teutonia Weiden kam in der ersten Halbzeit gegen den Tabellenführer zuletzt unter die Räder – zu Gast im Waldstadion braucht die Dönmez-Elf unbedingt Punkte!

Außerdem stehen zur Wahl:

Die Kreisliga-B-Partie zwischen Borussia Brand und der SG Monschauer Land (Hinspiel 3:3), sowie die Spiele der Kreisliga A zwischen dem SV Rott und Berger Preuß (Hinspiel 5:1 für Berger Preuß) und dem FC Stolberg gegen Grenzwacht Pannesheide (Hinspiel 2:1 für Pannesheide)