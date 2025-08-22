– Foto: Andreas LITZE Richter, Martin

Fünf Spiele, viele Fragezeichen Am 5. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 5 ruht ein Teil des Spielbetriebs – doch Spannung ist geboten Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 5 Riemsloh Alfhausen FCR Bramsche Gesmold + 13 weitere

Der fünfte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 5 findet nur in reduziertem Umfang statt, da einige Teams spielfrei sind. Dennoch haben die fünf angesetzten Partien durchaus sportliche Brisanz. Spitzenreiter Bad Rothenfelde will seine perfekte Bilanz gegen TuS Berge ausbauen, während in Ankum und Rulle zwei Teams auf den ersten Saisonsieg hoffen. Dodesheide, Melle II und Bad Laer peilen den Anschluss an die Spitze an.

SV Quitt Ankum (15. Platz/2 Punkte) – SC Melle 03 II (5./6 Punkte)

Ankum wartet weiter auf den ersten Saisonsieg, konnte bislang aber in beiden Partien ein Remis erkämpfen. Besonders defensiv zeigte sich das Team zuletzt stabil. Melle II trennte sich zuletzt mit 2:2 von Gesmold und blieb damit auch im vierten Spiel ungeschlagen. Bei einem Auswärtssieg könnte die Elf von Trainer Yannick Konradi bis auf Rang zwei klettern.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SV Quitt Ankum Quitt Ankum SC Melle 03 SC Melle 03 II 15:00 PUSH

------------------------------------ SSC Dodesheide (6./6 Punkte) – SV Alfhausen (13./3 Punkte)

Dodesheide präsentierte sich zuletzt treffsicher und holte vier Punkte aus zwei Auswärtsspielen. Der Absteiger hat bislang zwar keine Partie verloren, aber bereits drei Unentschieden kassiert. Alfhausen will nach dem 0:3 gegen Georgsmarienhütte wieder in die Spur finden, muss aber auf den gesperrten Lukas Terheide verzichten. Ein Sieg der Gäste käme überraschend.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SSC Dodesheide Dodesheide SV Alfhausen Alfhausen 15:00 live PUSH

------------------------------------ TuS Eintracht Rulle (16./1 Punkt) – 1. FCR 09 Bramsche (12./3 Punkte)

Rulle erkämpfte zuletzt ein emotionales 2:2 in Melle, wartet aber weiter auf den ersten Sieg. Mit nur einem Punkt aus drei Spielen steht der Vorjahressechste überraschend weit unten. Bramsche zeigte beim 1:3 gegen Rothenfelde gute Ansätze, wirkte aber im Abschluss zu harmlos. In diesem Duell geht es bereits früh um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

------------------------------------ SV Bad Rothenfelde (1./9 Punkte) – TuS Berge (7./6 Punkte)

Der Spitzenreiter präsentiert sich bislang makellos und gewann auch das Topspiel bei Hollage in letzter Minute. Trainer Benedikt Müller kann mit der Effizienz seiner Offensive zufrieden sein. Berge besiegte zuletzt den Hagener SV mit 3:1 und reist mit breiter Brust an. Ein echtes Spitzenspiel, in dem sich Rothenfelde keine Schwäche erlauben darf.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SV Bad Rothenfelde Rothenfelde TuS Berge TuS Berge 15:00 live PUSH