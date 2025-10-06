Fünf Spiele sieglos: TSV 1860 taumelt dem Tabellenkeller der 3. Liga entgegen

Wiesbaden – Völlig konsterniert schlich Gernot Mang nach Abpfiff durch die Mixed-Zone der BRITA-Arena. Eine Woche, nachdem der Löwen-Präsident zusammen mit dem Mitgesellschafter den Doppel-Rausschmiss von Trainer Patrick Glöckner und Geschäftsführer Christian Werner in die Wege geleitet hatte, hat der TSV 1860 einen neuen Tiefpunkt in dieser Saison erreicht.

0:1-Pleite bei Wehen Wiesbaden, die vierte Niederlage in den letzten fünf Partien. Von wegen Aufstiegskampf: Sechzig hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. „Wir müssen uns alle hinterfragen“, nahm Löwen-Abräumer Max Christiansen nach Abpfiff kein Blatt vor den Mund .

Dass 1860 auch bei den Hessen leer ausgehen würde, war in der Anfangsviertelstunde nicht zwingend abzusehen. Sechzig hatte nach einem hohen Ballgewinn durch Sigurd Haugen die erste gute Chance der Partie. Der Schuss des Norwegers wurde jedoch abgefälscht und zischte knapp am Gehäuse der Hessen vorbei (12.). Drei Minuten später hatten die Löwen Dusel, als der feine Schlenzer von Wiesbadens Nikolas Agrafiotis auf dem Querbalken landete. Bis auf den kläglichen Abschluss von Niklas May, der plötzlich alleine vor René Vollath auftauchte, bot die erste Hälfte keine weiteren Highlights.

Ein Aufbäumen? Mehr Offensivaktionen der Löwen? Nichts davon war zu sehen. Stattdessen wurden die Hausherren immer stärker, drängten die Sechzger hinten rein und kamen zu guten Chancen. Agrafiotis hätte Wiesbaden kurz nach der Pause in Führung bringen müssen, vergab jedoch frei vor Vollath. Bis auf wenige Ausnahmen – Thore Jacobsen, Max Christiansen & Sean Dulic – agierten die Löwen zu ängstlich, kamen oft zu spät.

Erst in der Schlussphase erwachte 1860 – und kassierte in seine beste Phase den späten Nackenschlag. Den Versuch von Fatih Kaya konnte Vollath aus kürzester Distanz noch parieren, im Nachschuss jedoch war der eingewechselte Moritz Flotho zur Stelle und traf zum hochverdienten 1:0. Sechzig geschockt, und dennoch mit zwei brandgefährlichen Offensivaktionen kurz vor Schluss.

Erst wurde der vermeintliche Ausgleich durch Florian Niederlechner zurecht wegen Abseits zurückgepfiffen, Sekunden danach scheiterte der glücklose Routinier am Pfosten. Zwei gute Gelegenheiten, die jedoch nicht über die schwache Löwenleistung hinwegtäuschen sollen: „Das war, besonders in der zweiten Halbzeit, zu wenig von meiner Mannschaft“, gab Interimscoach Alper Kayabunar nach der Partie zu.