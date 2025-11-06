Fünf Spiele ohne Niederlage: Holländers Hochwälder im Kommen

Trainer Marco Holländer, der in der dritten Saison an der Seitenlinie steht, sah zuletzt beim 4:0 im Gastspiel beim SV Mehring II einen verdienten Sieg seiner Elf: „Wir haben deren Kunstrasen überraschend gut angenommen, den Großteil der entscheidenden Zweikämpfe gewonnen und insgesamt eine ordentliche Leistung gezeigt. Besonders freut mich, dass wir das dritte Spiel in Folge zu Null gespielt haben.“ Björn Bohr und Roman Rotau trafen für Bescheid jeweils im Doppelpack.