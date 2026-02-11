Fünf Spielabsagen in der Oberliga

– Foto: Marcel Eichholz

Der 17. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord ist zugleich der erste Spieltag nach der Winterpause – und damit ein Neustart. Es gibt aber auch schon fünf Spielabsagen.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow Rathenow SV Sparta Lichtenberg SV Sparta 14:00 PUSH



Im Mittelfeld-Keller-Grenzbereich kann ein Neustart nach der Winterpause wie ein Befreiungsschlag wirken – oder wie ein weiteres Gewicht an den Knöcheln. FSV Optik Rathenow steht mit 19 Punkten aus 16 Spielen auf Rang 13 (Bilanz 5-4-7, Tore 24:31). SV Sparta Lichtenberg ist Zehnter mit 20 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 6-2-8, Tore 37:41). Ein Punkt trennt beide – es ist also kein Duell der Namen, sondern eines der Nerven. Im Mittelfeld-Keller-Grenzbereich kann ein Neustart nach der Winterpause wie ein Befreiungsschlag wirken – oder wie ein weiteres Gewicht an den Knöcheln. FSV Optik Rathenow steht mit 19 Punkten aus 16 Spielen auf Rang 13 (Bilanz 5-4-7, Tore 24:31). SV Sparta Lichtenberg ist Zehnter mit 20 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 6-2-8, Tore 37:41). Ein Punkt trennt beide – es ist also kein Duell der Namen, sondern eines der Nerven. Aus der Hinrunde bleibt ein klares Bild: Sparta gewann am 2. Spieltag 4:0 gegen Rathenow. Für Rathenow ist das mehr als nur ein Ergebnis – es ist eine offene Rechnung, die den Heimauftakt nach der Pause auflädt. Sparta wiederum weiß, wie schnell es gegen Rathenow gehen kann, trägt aber auch die eigene Unruhe in der Defensive mit sich: 41 Gegentore sind ein Warnsignal. Hier steckt Emotion nicht im Pathos, sondern in der Wucht der Bedeutung: Wer verliert, rutscht tiefer hinein in die Zone, in der jeder Spieltag nach Alarm schmeckt. ---

---

So., 15.02.2026, 13:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde TuS Makkabi Berlin Makkabi 13:00 PUSH



Zwei Teams, die sich in der Tabelle nahe sind, aber emotional völlig unterschiedlich auf den Neustart blicken. SG Union 1919 Klosterfelde ist Neunter mit 20 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 5-5-6, Tore 28:26). TuS Makkabi Berlin steht auf Rang fünf mit 25 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 8-1-7, Tore 29:27). Für Makkabi ist es die Jagd nach oben, für Klosterfelde das Ringen um Stabilität in der engen Mitte. Zwei Teams, die sich in der Tabelle nahe sind, aber emotional völlig unterschiedlich auf den Neustart blicken. SG Union 1919 Klosterfelde ist Neunter mit 20 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 5-5-6, Tore 28:26). TuS Makkabi Berlin steht auf Rang fünf mit 25 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 8-1-7, Tore 29:27). Für Makkabi ist es die Jagd nach oben, für Klosterfelde das Ringen um Stabilität in der engen Mitte. Die Hinrunde hat einen knappen Ausgang geliefert: Makkabi gewann am 2. Spieltag 1:0 gegen Klosterfelde. Ein Ergebnis, das nicht schreit, sondern schneidet – weil es zeigt, wie wenig zwischen Erfolg und Leere liegen kann. Klosterfelde wird dieses Spiel als Chance begreifen, die Rangordnung im Mittelfeld aufzubrechen. Makkabi wiederum weiß: Wer oben dranbleiben will, darf in solchen Spielen nicht stolpern. Es ist der klassische Oberliga-Moment, in dem die Tabelle auf dem Papier geordnet wirkt, auf dem Platz aber sofort zu flimmern beginnt. ---

Zum Abschluss ein Duell, das nach Spitzengruppe schmeckt – und nach einem echten Gradmesser für Ambitionen. BSV Eintracht Mahlsdorf ist Dritter mit 26 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 7-5-4, Tore 33:27). SV Siedenbollentin folgt auf Rang sechs mit 24 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 6-6-4, Tore 29:29). Zwei Punkte Abstand – ein Spiel, das die Tür nach oben öffnen oder zuschlagen kann. Zum Abschluss ein Duell, das nach Spitzengruppe schmeckt – und nach einem echten Gradmesser für Ambitionen. BSV Eintracht Mahlsdorf ist Dritter mit 26 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 7-5-4, Tore 33:27). SV Siedenbollentin folgt auf Rang sechs mit 24 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 6-6-4, Tore 29:29). Zwei Punkte Abstand – ein Spiel, das die Tür nach oben öffnen oder zuschlagen kann. Die Hinrunde hat Mahlsdorf ein starkes Argument gegeben: Am 2. Spieltag gewann Mahlsdorf auswärts bei Siedenbollentin 4:1. Das wirkt nach – nicht als Garantie, aber als klare Erinnerung, dass Mahlsdorf die Mittel hat, dieses Duell zu kontrollieren. Für Siedenbollentin ist es die Chance, die Rollen zu verschieben und den Anschluss an die Top fünf zu festigen. Für Mahlsdorf ist es ein Spiel, das mehr ist als nur ein weiterer Termin: Tasmania (37) und Lichtenberg (34) sind vorne weg, aber dahinter ist Platz für den, der im neuen Jahr sofort den Ton setzt.