Fünf Spielabbrüche: "Faustschlag eines Gästespielers"

Kreisliga B5 Franken

Die Begegnung zwischen der Spvgg Möckmühl II und dem VfL Obereisesheim II wurde abgebrochen. Die Spvgg Möckmühl teilt auf FuPa-Anfrage das Folgende mit: "38. Minute: Faustschlag eines Gästespielers. Deshalb gab es eine schwere Kieferverletzung des Möckmühler Spielers, der nach Würzburg in die Spezialklinik eingeliefert wurde. Die Spvgg II entschied sich, das Spiel deshalb abzubrechen. Alles weitere entscheidet das Sportgericht." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen bestimmt ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

Kreisliga B2 Nordschwarzwald

Die Begegnung zwischen der SGM VfB Kickers Waldachtal und dem VfL Hochdorf wurde auch abgebrochen. Der VfB Kickers Waldachtal teilt auf FuPa-Anfrage das Folgende mit: "45. Minute und Schiri hat ohne Grund unseren Torhüter eine rote Karte gegeben und dann hat er sehr schnell abgebrochen." Vom VfL Hochdorf kommen diese Infos: "Das Spiel wurde beim Spielstand von 0:2 abgebrochen (nach 45 Minuten), weil der Schiedsrichter vermutlich von einem Spieler der Heimmanschaft körperlich angegangen wurde." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen bestimmt ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

Kreisliga A3 Ostwürttemberg

Die Begegnung zwischen der TSG Schnaitheim und der SGM Herbrechtingen Bolheim wurde ebenfalls abgebrochen. Die TSG Schnaitheim teilt mit: "Wetterbedingt beim Stand von 1:0 in der 45. Minute." Von der SGM Herbrechtingen Bolheim gibt es diese Infos: "Aufgrund Regen und Hagel hat der Schiedsrichter in der Halbzeitpause das Spiel abgebrochen. Es stand 1:0 (21. Minute, Torschütze Matze Kolb) zur Halbzeit für Schnaitheim." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen bestimmt ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

Kreisliga B4 Alb

Das Spiel zwischen dem TSV Pliezhausen und dem FC Reutlingen wurde nicht zu Ende gespielt. Der TSV Pliezhausen teilt mit: "Schwere Verletzung beim Gegner! Der Gegner war nicht mehr in der Lage zu spielen in der 43. Minute beim 0:0." Der FC Reutlingen äußert sich gegenüber FuPa so: "Unser Spieler Thorsten Bierei hat sich in der 35. Spielminute das Schienbein sowie auch das Wadenbein gebrochen. Aufgrund dessen haben wir uns entschieden, diese Partie komplett abzubrechen und auch nicht zu wiederholen. Dementsprechend wird die Partie 3:0 für den Gegner gewertet. Zu diesem Zeitpunkt stand es 0:0."

Frauen-Bezirksliga Neckar/Fils

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Donzdorf II und dem ASV Spartania Eislingen wurde ebenfalls abgebrochen. Die Gäste aus Eislingen waren wohl lediglich mit sieben Spielerinnen im Match nach dem Flex-Modell (9 gegen 9) angetreten. Zudem hatte sich eine ASV-Spielerin vermutlich verletzt. Somit ging es nach der Halbzeitpause beim Stand von 7:0 für Donzdorf nicht mehr weiter. Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen bestimmt ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

