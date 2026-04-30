Fünf Sommer-Neuzugänge bei der TSG Sprockhövel

Oberligist TSG Sprockhövel hat in der Lokalpresse "WAZ" fünf externe Sommer-Neuzugänge bekanntgegeben. Der auffälligste Neuzugang kommt sicherlich von der SpVgg Horsthausen. Der 24-jährige Toni Petrovic ist seit Sommer 2024 Leistungsträger bei den Hernern und kämpft aktuell um den Aufstieg in die Oberliga Westfalen. Er hat sich aber frühzeitig für die TSG entschieden.
„Die TSG Sprockhövel ist über viele Jahre ein gestandener Oberligist und hat sich selbst nach dem Jahr in der Westfalenliga direkt wieder zurückgemeldet. Das zeigt einfach, welche Mentalität und welche Strukturen dort vorhanden sind. Dazu kommt die starke Jugendarbeit und dass der Verein insgesamt sehr gesund geführt wird", erklärt Petrovic gegenüber der WAZ.
Nach bislang 88 Westfalenliga-Partien (zuvor auch DSC Wanne-Eickel) freut sich der defensive Mittelfeldspieler auf das westfälische Amateuroberhaus und hatte nach eigenen Angaben auch andere Angebote vorliegen: "Was mich überzeugt hat, war die Offenheit und die klare Kommunikation der Verantwortlichen. Sie haben mir von Anfang an gezeigt, wie sehr sie an meiner Rolle in der Mannschaft glauben, und dass sie mir zutrauen, hier wirklich eine tragende Position einzunehmen. Das hat den Unterschied gemacht und mir gezeigt, dass ich hier gefordert und gefördert werde."
Vom Ligarivalen TuS Ennepetal wechselt mit dem jungen Zakaria Elhankouri ein weiterer "Sechser" zur TSG. Der 19-Jährige wurde viele Jahre bei RW Essen ausgebildet und hat in seinem ersten Seniorenjahr bislang 16 Oberliga-Einsätze erhalten.
Im Tor wird verlässt Routinier Azmir Alisic (30) den Verein. Ersatz wurde beim abstiegsgefährdeten Westfalenligisten SpVg Hagen 11 gefunden. Der dortige langjährige Stammkeeper Tim Helmdach (25) soll die Lücke schließen. Zudem wird aus der eigene U19 Tom Mainka zum bestehenden Torwart-Team um Philipp Knälmann und Xavier Uchmann stoßen. Mit Tom Kahlert steht ein fünfter Keeper aus der U19 parat, der aber vorerst in der 2. Mannschaft zum Einsatz kommen soll.
Die weiteren externen Neuzugänge sind Mounir Azzam (23, FC Brünninghausen) und Philip Goldschmied (25, Firtinaspor Herne). Azzam sammelte bereits in der Spielzeit 2023/24 erste Oberliga-Erfahrungen mit den Dortmundern. Goldschmied ist noch ein ganz unbeschriebenes Blatt im höheren Amateurfußball, hat sich aber über Probetrainings empfohlen. Aus der eigenen U19 wird des Weiteren Kapitän Sven Callies künftig zur 1. Mannschaft gehören.
Die Gespräche mit dem aktuellen Kader laufen. Fest steht, dass Seymen Sayin, Aleksandar Dimitrov, Cihat Topatan sowie der aktuell noch wegen eines Kreuzbandrisses ausfallende Jason Stevens ihre Verträge verlängert haben.