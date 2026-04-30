Fünf Sommer-Neuzugänge bei der TSG Sprockhövel

Petrovic (links) wechselt nach Sprockhövel. – Foto: Joachim Josephs

Oberligist TSG Sprockhövel hat in der Lokalpresse "WAZ" fünf externe Sommer-Neuzugänge bekanntgegeben. Der auffälligste Neuzugang kommt sicherlich von der SpVgg Horsthausen. Der 24-jährige Toni Petrovic ist seit Sommer 2024 Leistungsträger bei den Hernern und kämpft aktuell um den Aufstieg in die Oberliga Westfalen. Er hat sich aber frühzeitig für die TSG entschieden.

„Die TSG Sprockhövel ist über viele Jahre ein gestandener Oberligist und hat sich selbst nach dem Jahr in der Westfalenliga direkt wieder zurückgemeldet. Das zeigt einfach, welche Mentalität und welche Strukturen dort vorhanden sind. Dazu kommt die starke Jugendarbeit und dass der Verein insgesamt sehr gesund geführt wird", erklärt Petrovic gegenüber der WAZ.

Nach bislang 88 Westfalenliga-Partien (zuvor auch DSC Wanne-Eickel) freut sich der defensive Mittelfeldspieler auf das westfälische Amateuroberhaus und hatte nach eigenen Angaben auch andere Angebote vorliegen: "Was mich überzeugt hat, war die Offenheit und die klare Kommunikation der Verantwortlichen. Sie haben mir von Anfang an gezeigt, wie sehr sie an meiner Rolle in der Mannschaft glauben, und dass sie mir zutrauen, hier wirklich eine tragende Position einzunehmen. Das hat den Unterschied gemacht und mir gezeigt, dass ich hier gefordert und gefördert werde."