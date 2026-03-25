Fünf Scorerpunkte: FuPa-Spieler der Woche zerlegt den Spitzenreiter

Mit der Auszeichnung zum FuPa-Spieler der Woche hatte Eric Chilla nicht direkt gerechnet. Vor allem nicht vor dem Spiel. Dem 24-Jährigen war zwar bewusst, dass seine Mannschaft nach dem jüngsten Erfolg gegen Schlieben eine gute Form aufwies, der 5:3-Sieg gegen den, nach dem Spiel ehemaligen, Spitzenreiter SG Sielow kam dennoch überraschend.

Der Schlüssel zu diesem furiosen Sieg lag laut Chilla in der disziplinierten Arbeit gegen den Ball. „Besonders gut war unsere Defensive und das dazugehörige Umschaltspiel nach vorne“, analysiert er sachlich. Seine herausragende Torausbeute sieht er als logische Konsequenz der mannschaftlichen Geschlossenheit: „Diese vier Tore konnten nur aus einer sehr starken Defensive heraus entstehen.“

„Dass es dann so gut läuft und wir direkt den nächsten Tabellenführer schlagen, hätte ich auch nicht gedacht“, gesteht der Offensivakteur, der an allen Treffern seines Teams beteiligt war und vier Tore selbst beisteuerte.

Mit Tempo zum Torerfolg

Am gefährlichsten wird der Offensivmann, wenn er seine Dynamik entfalten kann. Bereits in der Jugend agierte er als Außenverteidiger, ehe es ihn im Männerbereich etwas offensiver auf den Flügel zog. „Dort kann ich mein Tempo am besten ausnutzen, kombiniert mit meinem Zug zum Tor“, erklärt der Angreifer.

Seine Vorliebe für schnelle Abschlüsse beschreibt er so: „Meine Stärke ist eindeutig meine Schnelligkeit und der Abschluss vor dem Tor. Mit Tempo am Gegner vorbei und dann im Eins-gegen-Eins mit links oder rechts am Torwart vorbei in die lange Ecke.“

Zusammenhalt als Trumpf

Dieser spürbare Teamgeist prägt auch sein Verhältnis zur SG Burg. Für den Spieler ist das Vereinsleben der größte Pluspunkt seines Clubs. Er lobt die vielfältigen Veranstaltungen, die die unterschiedlichen Abteilungen miteinander verbinden. „So entsteht ein sehr gutes Miteinander im ganzen Verein“, betont Chilla, der großen Wert auf diese harmonische Atmosphäre abseits des Rasens legt.

Ein Unterstützer in der eigenen Abwehr

Während er im Profifußball weder einen Lieblingsverein noch ein spezielles Vorbild hat, findet er Inspiration in den eigenen Reihen. Sein Teamkollege Christian Quetk spielt für ihn eine zentrale Rolle. „Er ist ein sehr erfahrener Spieler und ein super Mensch. Mit ihm kann man alles machen, auf und neben dem Platz“, erzählt Chilla.

Besonders die schonungslose Ehrlichkeit schätzt er: „Was ihn zu meinem Lieblingsspieler im Team macht, ist, dass er mir immer sagt, was ich noch besser machen könnte und was ich in diesem Moment falsch gemacht habe.“ Als Innenverteidiger wisse Quetk zudem genau, wie ein Stürmer agieren müsse, um erfolgreich zu sein.

Harter Kampf um den Klassenerhalt

Trotz der jüngsten Erfolge bleibt die sportliche Realität in der Landesklasse Süd anspruchsvoll. Die Mannschaft rangiert aktuell auf dem 15. Tabellenplatz, weshalb für ihn „natürlich der Klassenerhalt an erster Stelle“ steht. Die Siege gegen die Top-Teams geben dem Kader jedoch enormen Auftrieb.

„Wir haben gezeigt, dass wir gegen die oben mithalten und sie sogar schlagen können“, zeigt er sich kämpferisch. Um dieses Ziel zu erreichen, fordert er Konstanz: „Wir müssen versuchen, diesen Flow, den wir gerade haben, beizubehalten. Gute, solide Trainingseinheiten sind da der Schlüssel.“

Ambitionen auf und neben dem Platz

Kurzfristig möchte der 24-Jährige „konstant die beste Leistung abrufen“, um das Team bestmöglich zu unterstützen und den Ligaverbleib zu sichern. Langfristig treibt ihn jedoch der sportliche Ehrgeiz an: „Es ist natürlich mein Ziel zu schauen, wo meine fußballerischen Grenzen liegen und herauszufinden, wie weit ich selber kommen kann.“

Wenn der Agrarstudent nicht gerade auf dem Rasen steht, findet er seinen Ausgleich vielseitig. „Klar gehe ich gern und viel ins Gym und liebe es, im Winter Skifahren zu gehen“, erzählt er. Neben all der körperlichen Betätigung greift er jedoch auch gerne zum Buch, „was ein super Gegenstück zu all dem Sportlichen ist.“