Fünf Scorer und die Zusage!

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Im Interview spricht Strotmann über seinen perfekten Tag in Bad Laer, die starke Defensive des TuS Berge und über mögliche Aufstiegsträume.

Der TuS Berge ist mit einem Ausrufezeichen in das neue Fußballjahr gestartet. Beim SV Bad Laer gewann die Mannschaft von Trainer René Wolting deutlich mit 7:1. Im Mittelpunkt stand Angreifer Florian Strotmann, der drei Treffer erzielte und zwei weitere vorbereitete. Für diese Leistung wurde der 30 Jahre alte Offensivspieler zum Spieler der Woche gewählt. Der 1,90 Meter große Rechtsfuß arbeitet beruflich als Maschinenführer in der Wellpappenverarbeitung, stammt ursprünglich vom SV Kettenkamp und ist Fan des FC Bayern München. Neben dem Fußball fährt er leidenschaftlich gerne Ski.

7:1 in Bad Laer – ihr hättet schlechter ins Jahr starten können.

Florian Strotmann: Ja, der Start hätte kaum besser laufen können. Es ist der perfekte Auftakt in die Rückrunde und den Schwung wollen wir natürlich in die kommenden Spiele mitnehmen.

Im August ein Tor, im September ein Tor, im Oktober ein Tor, im November ein Tor und im März gleich drei Tore in einem Spiel. Was ist los im neuen Jahr?

Florian Strotmann: Ja, das stimmt. Ich bin in der Liga jetzt nicht dafür bekannt, jede Woche drei Tore zu schießen. Aber hin und wieder habe ich auch mal einen guten Tag, und so einer war am Sonntag. Wenn man mit den ersten beiden Chancen direkt zwei Tore macht, merkt man schon, dass das ein sehr guter Tag werden kann.

Ihr habt mit nur neun Gegentoren die mit Abstand beste Defensive. Wie sehr ärgert der eine Gegentreffer?

Florian Strotmann: Das stimmt, unsere Defensive ist in dieser Saison sehr stabil und auch der Hauptfaktor dafür, warum wir so gut dastehen. Am meisten ärgern sich die Abwehrspieler und unser überragender Torwart Felix Lindwehr über das Gegentor. Die wollen am liebsten immer zu null spielen.

Wie bewertest du die sportliche Lage? Ist das Wort Aufstieg in der Kabine tabu?

Florian Strotmann: Sportlich läuft es aktuell sehr gut bei uns. Das liegt auch daran, dass wir Ausfälle sehr gut und nahezu eins zu eins ersetzen können und keinen Leistungsabfall haben. Ich finde, träumen darf jeder. Wenn es so gut weiterläuft, haben wir auch eine Chance auf den Aufstieg. Aber es sind noch einige Spiele zu spielen. Ein Tabuthema ist es jedenfalls nicht.

Ihr habt in den kommenden Wochen vermeintlich leichtere Aufgaben, ehe es ab dem 1. April so richtig ernst wird. Habt ihr euch den Spielplan so zurechtgelegt?

Strotmann: In dieser Liga gibt es keine leichten Gegner. Jedes Spiel muss man mit einhundert Prozent angehen, sonst gehst du als Verlierer vom Platz.

Du verteilst Tore und Vorlagen (7/7) in dieser Spielzeit ganz gut. Siehst du dich eher als Vorbereiter oder Torjäger?

Strotmann: Ich möchte einfach der Mannschaft helfen, erfolgreich zu sein. Ich lege einen Treffer genauso gerne auf, wie ich selbst einen erziele. Der Mannschaftserfolg steht immer im Vordergrund.

Vorbild Patrick Middendorf

Du bist 30 Jahre alt und wirst die Saison als 31-Jähriger beenden. Was ist noch drin im Tank? Etwa die Landesliga?

Strotmann: Ja, ich bin zwar schon 30, aber mein Ehrgeiz und meine Freude am Fußball sind noch immer ungebrochen. In unserer Mannschaft gibt es ja auch das perfekte Beispiel, dass man noch einige Jahre auf diesem Niveau spielen kann. Patrick Middendorf ist 36 Jahre alt und man hat das Gefühl, er wird immer besser. Das treibt mich natürlich auch an, weiterzumachen. Ich habe jedenfalls für nächstes Jahr in Berge zugesagt – ligaunabhängig.