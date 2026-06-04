Fünf Scorer in 12 Minuten: Eddie Grabowski mit traumhafter Phase

Lange Zeit tat sich die Mannschaft von Trainer Stefan Schiller schwer. „Trotzdem Brieske/Senftenberg in der ersten Hälfte das bessere Spiel machte, blieben wir geduldig und verteidigten diszipliniert“, analysiert Grabowski den Spielverlauf. Erst in der 76. Minute brach der Offensivakteur den Bann und stellte fest: „Mit dem 1:0 kippte das Spielglück auf unsere Seite, was auch mir zugutekam.“

Am effektivsten agiert der 25-Jährige auf seiner bevorzugten Position im zentralen offensiven Mittelfeld. Auf die Frage, wo er besonders gerne spiele, antwortet er unmissverständlich: „Auf der 10er Position."

Es folgten zwei weitere eigene Treffer (79., 82.) und eine Torvorlage für Maximilian Krüger (84.). Den Schlusspunkt zum 5:1 setzte erneut Grabowski (88.), nachdem Arian Walther (86.) für das von Mario Kühnel, Uwe Bierfreund und Marcel Czyply-Justus trainierte Gäste-Team zwischenzeitlich verkürzt hatte.

Aus dieser Rolle heraus entwickelt er seine Torgefahr, wobei er klare Vorstellungen davon hat, wie er seine Treffer am liebsten erzielt: „Wenn ich allein auf den gegnerischen Torwart zulaufe.“

Verletzungspech und Tabellenstand

Aktuell belegt der SV Döbern den neunten Platz in der Tabelle. Im Vergleich zu erfolgreicheren vergangenen Spielzeiten, in denen das Team in der Saison 2022/2023 den Aufstieg knapp verpasste und auch 2024/2025 mit nur drei Niederlagen den dritten Platz erreichte, verläuft das aktuelle Jahr holpriger.

„In diesem Jahr hatten wir des Öfteren Verletzungspech“, ordnet Grabowski die Situation ein und ergänzt: „Ich würde mir wünschen, noch mal eine Saison wie die 2022/23 oder auch 2024/25 spielen zu dürfen.“

Langjähriger Teamgeist

Seit über zehn Jahren hält Grabowski seinem Verein bereits die Treue. Für ihn sind es nicht nur die sportlichen Resultate, die den Ausschlag für diese Beständigkeit geben. „Neben unseren Erfolgen der letzten Jahre gefällt mir unser Teamgeist“, betont er.

Die enge Bindung innerhalb der Mannschaft ist seit Kindesbeinen an gewachsen: „Viele Spieler kennen sich schon aus Kindheitstagen und sind auch außerhalb des Platzes gut befreundet.“

Fokus auf den Saisonendspurt

Für die verbleibenden Partien der laufenden Spielzeit ist die Zielsetzung klar definiert. Die Mannschaft wolle einen einstelligen Tabellenplatz halten, „indem wir motiviert die letzten Spiele bestreiten“, so Grabowski, der auch für die nächste Saison einen einstelligen Rang mit Döbern sichern will, aber betont: „Weiter möchte ich noch nicht planen.“

Persönlich steht für ihn im Vordergrund, „weiterhin meine Torchancen als Stürmer bestmöglich zu nutzen, verletzungsfrei zu bleiben, aber auch den Spaß am Sport nie zu verlieren.“

Den idealen Ausgleich zum Fußball findet der 25-Jährige übrigens auf dem Wasser: „Wenn es die Zeit erlaubt, mache ich gern Kajaktouren.“