Fünf Scorer für den Ligaverbleib

FuPa: Hast du mit einem Sieg gerechnet beziehungsweise mit einem so deutlichen Erfolg?

FuPa: Du selbst hast drei Treffer und zwei Assists für dein Team erzielt – warst du einfach gut drauf?

Ibrahim Chahrour: Wir gehen in jedes Spiel mit dem Ziel, zu gewinnen. Jeder auf dem Platz wusste genau, worum es geht, und niemand wollte dieses Spiel verlieren – das hat man spätestens ab der zweiten Halbzeit gemerkt. Dass es am Ende so deutlich wurde, zeigt nur, wie viel Potenzial in dieser Mannschaft steckt.

Ibrahim Chahrour: Ich freue mich natürlich sehr, dass ich meinen Teil zu diesem wichtigen Sieg beitragen konnte. Am Ende war es aber eine Teamleistung – ohne die Mannschaft hätten wir das nicht geschafft.

FuPa: Durch euren Sieg konntet ihr euch noch vor der Relegation retten. Wie bewertest du eure Saison?

Ibrahim Chahrour: Ich kann nur die Rückrunde beurteilen, die wirklich unglücklich verlaufen ist, weil manche Ergebnisse nicht unsere Leistung widerspiegeln. Aber ich bin überzeugt, dass wir in der nächsten Saison deutlich positiver auftreten werden.

FuPa: Musstest du dich an den anschließenden Kaltgetränken finanziell beteiligen?

Ibrahim Chahrour: Noch nicht... Da es das letzte Saisonspiel war und wir danach zusammen den Saisonabschluss feiern durften, gab es vom Verein drei Stunden lang Freigetränke – das hat gereicht. Danke an dieser Stelle an alle Beteiligten.

FuPa: Mit 34 hast du ein reifes Fußballer-Alter erreicht. Wie sieht deine persönliche Zukunft aus, machen die Knochen noch mit?

Ibrahim Chahrour: Persönlich möchte ich weiter meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen und meine Erfahrung einbringen. Die Knochen machen noch mit und solange das so bleibt, werde ich weiter alles geben.