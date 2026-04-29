Fünf Scorer für den Klassenerhalt: Pohlmann geht in Burtscheid voran

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Mit drei Toren und zwei Vorlagen war Paul Pohlmann der überragende Mann beim jüngsten Erfolg des Burtscheider TV. Im Interview spricht der Offensivakteur über seinen Acht-Minuten-Hattrick, die tiefe Verbundenheit zu seinem Heimatverein und warum er in dieser Saison treffsicherer ist als je zuvor.

Beim wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Kreisliga A gelang dem Burtscheider ein Kunststück, das selbst Profis nur selten glückt – ein Hattrick innerhalb von nur acht Minuten. „Nach den ersten erfolgreichen Aktionen merkt man einfach, ob es heute läuft“, beschreibt Pohlmann den Flow-Zustand. „Irgendwann klappt alles: Das Timing stimmt, die Bälle verspringen nicht und selbst missglückte Aktionen kommen irgendwie beim Mitspieler an.“ Fünf Torbeteiligungen in einem Spiel sind für Pohlmann kein Neuland – vor zwei Jahren gelang ihm das Kunststück bereits gegen Breinig. Dennoch ist der jüngste Dreierpack für ihn etwas Besonderes. Auf die Frage, was sich besser anfühle – der Hattrick oder die fünf Scorerpunkte – hat der Torjäger eine klare Meinung: „Der Hattrick, weil er mich näher an meine persönliche Bestmarke bringt.“ Mit aktuell acht Saisontoren ist sein persönliches Ziel von mindestens 14 Treffern in greifbarer Nähe.

Ein Leben für den BTV

Pohlmann ist das, was man im Fußball eine „Identifikationsfigur“ nennt. Seit er fünf Jahre alt ist, trägt er das Trikot der Burtscheider. „Für mich ist es ein Stück Heimat, oben am Siegel anzukommen. Ich kenne jede Ecke des Platzes und des Vereinsheims – auch wenn sich dort seit gefühlten Ewigkeiten nichts verändert hat“, erzählt er.

Diese Treue ist auch der Grund, warum ihm der Klassenerhalt so am Herzen liegt. Seit 2016 hält sich der BTV in der Kreisliga A. Ein Abstieg wäre laut Pohlmann fatal: „Wir sind durch unsere Lage im Stadtzentrum attraktiv für Neuzugezogene. Da spielt die Ligazugehörigkeit eine große Rolle.“

„Guter Wein“ und frischer Wind unter Michael Sakyi

Dass Pohlmann derzeit eine seiner statistisch stärksten Spielzeiten absolviert, kommentiert er gewohnt bescheiden: „Vielleicht ist es die Erfahrung, meine Stärken effizienter einzusetzen – oder ist die Liga einfach schwächer geworden?“ Einen großen Anteil am Erfolg schreibt er dem neuen Trainer Michael Sakyi zu. In seiner Debüt-Saison habe Sakyi es geschafft, die junge und neu zusammengewürfelte Truppe weiterzuentwickeln. „Er nimmt die oft nicht optimalen Bedingungen in der Kreisliga an und passt mit seiner lockeren Art super zum BTV“, lobt Pohlmann. Nach einer schwierigen Hinrunde, in der viele Führungen noch verspielt wurden, sieht Pohlmann das Momentum nun auf der Seite der Burtscheider. Sein Versprechen für den Saisonendspurt: „Ich bin mir sicher, dass wir am Ende über dem Strich stehen werden. Hoffentlich altert die Aussage nicht schlecht...“

Sollte Pohlmann jedoch weiterhin so treffsicher wie ein „guter Wein“ agieren, dürfte dem Klassenerhalt am Siegel wenig im Wege stehen.