Fünf schmerzhafte Abgänge beim Oberligisten

– Foto: Y. Le Madon

Türkspor Neckarsulm aus der Oberliga Baden-Württemberg verabschiedet mit Kevin Rombach, Koray Kilic, Amir Brockmann und Philipp Seybold vier Spieler aus dem Kader der Premierensaison. Besonders Rombach prägte als langjähriger Kapitän die erfolgreichste Phase der Vereinsgeschichte mit Aufstiegen in Verbandsliga und Oberliga sowie dem Klassenerhalt am Pichterich. Auch Jonas Eichinger zählt zu den Abgängen beim Oberligisten.

Rombach war zur Saison 2022/23 vom 1. CfR Pforzheim nach Neckarsulm gewechselt, als Türkspor noch in der Landesliga spielte. In vier Jahren wurde der Torhüter zu einer prägenden Figur. In seiner ersten Saison absolvierte er 29 Ligaspiele und traf sogar einmal selbst. In der Verbandsliga kam er anschließend auf 26 Einsätze und zwei Assists. Als Kapitän führte er die Mannschaft 2024/25 mit 28 Spielen zum historischen Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg. Auch dort blieb er mit 31 Ligaspielen ein wichtiger Rückhalt beim Klassenerhalt. Insgesamt stehen 114 Ligaspiele, ein Tor und zwei Vorlagen für Türkspor Neckarsulm.

Koray Kilic war vor der vergangenen Saison vom FC Zuzenhausen gekommen und gehörte zur ersten Oberliga-Mannschaft der Vereinsgeschichte. In 18 Ligaspielen erzielte er einen Treffer und leistete seinen Beitrag zum Klassenerhalt. Amir Brockmann wechselte vor der Saison vom FC Esslingen an den Pichterich. Nach verletzungsbedingten Problemen in der Hinrunde wurde er in der zweiten Halbserie mit Physis und Zweikampfstärke ein wichtiger Faktor. Er schließt sich den Young Boys Reutlingen an.