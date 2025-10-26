 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Paul Kath (li., SG Sarau-Bosau) verdoppelte seine Saison-Trefferausbeute im Spitzenspiel gegen den Preetzer TSV.
Paul Kath (li., SG Sarau-Bosau) verdoppelte seine Saison-Trefferausbeute im Spitzenspiel gegen den Preetzer TSV. – Foto: Ismail Yesilyurt

Fünf Platzverweise im Spitzenspiel

SG Sarau/Bosau bezwingt Spitzenreiter Preetzer TSV 3:1

Im Spitzenspiel stoppte der Tabellenvierte Sarau/Bosau am Freitagabend die Tabellenführung des Preetzer TSV mit einem verdienten 3:1-Sieg. Das Spiel bot Spannung, Drama und fünf Platzverweise. Zwei Rote Karten sowie eine Gelb-Rote Karte dezimierten die Mannschaft des Preetzer TSV. Zudem gab es für Co-Trainer Jirka Heine in der ersten, für Coach Fabian Doege in der zweiten Halbzeit die Ampelkarte.

Fr., 24.10.2025, 19:30 Uhr
SG Sarau / Bosau
SG Sarau / BosauSG Sarau
Preetzer TSV
Preetzer TSVPreetzer TSV
3
1
Abpfiff

Florian Ziehmer mit Elfer zum 1:0 für Preetz

„Das war kein schöner Abend gestern“, äußerte sich Doege zum sportlichen Geschehen auf dem Rasenplatz in Glasau, „die Anfangsphase gehörte uns.“ In der folgenden ausgeglichenen Phase mit gegenseitigem hohen Pressing gelang den Schusterstädtern die Führung. Nach einem Foul von Torhüter Fabian Schacht an Nico Kocks im Strafraum verwandelte Florian Ziehmer den fälligen Elfmeter sicher.

Florian Ziehmer (in blau, Preetzer TSV) trifft sicher vom Elfmeter-Punkt zum 1:0.
Florian Ziehmer (in blau, Preetzer TSV) trifft sicher vom Elfmeter-Punkt zum 1:0. – Foto: Ismail Yesilyurt

Elf von Tony Böhme dreht das Spiel

Nach der frühen Führung des Preetzer TSV legte Sarau/Bosau den Respekt ab und fand immer besser ins Spiel. In der 23. Minute erzielte Paul Kath den verdienten Ausgleich. In der 38. Minute schwächte sich Preetz selbst: Kapitän Jan Tonn traf bei einem Klärungsversuch den Gegenspieler am Kopf und bekam die Rote Karte. „Die auch berechtigt war meiner Meinung nach“, sagte SG-Trainer Tony Böhme.

Paul Kath mit Blitztor nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel ging Sarau/Bosau erneut in Führung – wieder durch Kath. Preetz verschärfte seine eigene Situation in der Schlussphase weiter: Alexander Frank flog mit Gelb-Rot (84.) vom Platz, Moritz Danberg erhielt Rot (89.), und auch das Trainerteam Fabian Doege und Jirka Heine (1. Halbzeit) musste mit Gelb-Rot das Feld verlassen. In der Nachspielzeit machte Falk Espen Prieß das 3:1 perfekt und sicherte den verdienten Sieg.

„Am Ende sind wir super glücklich. Die Jungs haben das extrem gut umgesetzt. Sind im Moment in einer Superform“, geht Tony Böhme mit seinem Team weiterhin mit Demut an die Aufgaben ran, „aber es ist eine Momentaufnahme. Wir müssen weiter hart arbeiten.“

Das Trainer-Team der SG Sarau-Bosau, rechts Tony Böhme, bleibt beim Höhenflug der SG bodenständig.
Das Trainer-Team der SG Sarau-Bosau, rechts Tony Böhme, bleibt beim Höhenflug der SG bodenständig. – Foto: Ismail Yesilyurt

Fazit

Sarau/Bosau zeigte Kampfgeist und Cleverness, während der Preetzer TSV sich durch eigene Schwächungen das Leben schwer machte. Ein turbulenter, verdienter Sieg für die Gastgeber, der am sehr späten Freitagabend mit der Tabellenführung belohnt wurde.

SG Sarau/Bosau: Schacht – Kath, Möhr, Rodriguez, Nehring (82. Prahl) – Jansen, Hartmann – Hagedorn, Prieß, Truschkowski (70. Osdautaj) – Gutsch.
Trainer: Tony Böhme/Mark Klukas.
Preetzer TSV: Karius – Doege, Ziehmer, Kevin Beuck – Tonn – Schanko (67. Grunwald), Moritz Danberg, Müller (61. Alexander Frank), Rose, Schulze – Kocks.
Trainer: Fabian Doege.
SR: Mattes Michaelis (TSV Bordesholm).
Ass.: Tom Pasewald, Jannes Martens.
Z.: 70.
Gelb-Rote Karte: Alexander Frank (84., PTSV).
Rote Karte: Jan Tonn (38., PTSV), Moritz Danberg (89., PTSV).
Tore: 0:1 Florian Ziehmer (18., FE), 1:1 Paul Kath (23.), 2:1 Paul Kath (46.), 3:1 Falk Prieß (90.+5).

