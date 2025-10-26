Fünf Platzverweise im Spitzenspiel

Im Spitzenspiel stoppte der Tabellenvierte Sarau/Bosau am Freitagabend die Tabellenführung des Preetzer TSV mit einem verdienten 3:1-Sieg. Das Spiel bot Spannung, Drama und fünf Platzverweise. Zwei Rote Karten sowie eine Gelb-Rote Karte dezimierten die Mannschaft des Preetzer TSV. Zudem gab es für Co-Trainer Jirka Heine in der ersten, für Coach Fabian Doege in der zweiten Halbzeit die Ampelkarte.
„Das war kein schöner Abend gestern“, äußerte sich Doege zum sportlichen Geschehen auf dem Rasenplatz in Glasau, „die Anfangsphase gehörte uns.“ In der folgenden ausgeglichenen Phase mit gegenseitigem hohen Pressing gelang den Schusterstädtern die Führung. Nach einem Foul von Torhüter Fabian Schacht an Nico Kocks im Strafraum verwandelte Florian Ziehmer den fälligen Elfmeter sicher.
Nach der frühen Führung des Preetzer TSV legte Sarau/Bosau den Respekt ab und fand immer besser ins Spiel. In der 23. Minute erzielte Paul Kath den verdienten Ausgleich. In der 38. Minute schwächte sich Preetz selbst: Kapitän Jan Tonn traf bei einem Klärungsversuch den Gegenspieler am Kopf und bekam die Rote Karte. „Die auch berechtigt war meiner Meinung nach“, sagte SG-Trainer Tony Böhme.
Nach dem Seitenwechsel ging Sarau/Bosau erneut in Führung – wieder durch Kath. Preetz verschärfte seine eigene Situation in der Schlussphase weiter: Alexander Frank flog mit Gelb-Rot (84.) vom Platz, Moritz Danberg erhielt Rot (89.), und auch das Trainerteam Fabian Doege und Jirka Heine (1. Halbzeit) musste mit Gelb-Rot das Feld verlassen. In der Nachspielzeit machte Falk Espen Prieß das 3:1 perfekt und sicherte den verdienten Sieg.
„Am Ende sind wir super glücklich. Die Jungs haben das extrem gut umgesetzt. Sind im Moment in einer Superform“, geht Tony Böhme mit seinem Team weiterhin mit Demut an die Aufgaben ran, „aber es ist eine Momentaufnahme. Wir müssen weiter hart arbeiten.“
Sarau/Bosau zeigte Kampfgeist und Cleverness, während der Preetzer TSV sich durch eigene Schwächungen das Leben schwer machte. Ein turbulenter, verdienter Sieg für die Gastgeber, der am sehr späten Freitagabend mit der Tabellenführung belohnt wurde.
SG Sarau/Bosau: Schacht – Kath, Möhr, Rodriguez, Nehring (82. Prahl) – Jansen, Hartmann – Hagedorn, Prieß, Truschkowski (70. Osdautaj) – Gutsch.
Trainer: Tony Böhme/Mark Klukas.
Preetzer TSV: Karius – Doege, Ziehmer, Kevin Beuck – Tonn – Schanko (67. Grunwald), Moritz Danberg, Müller (61. Alexander Frank), Rose, Schulze – Kocks.
Trainer: Fabian Doege.
SR: Mattes Michaelis (TSV Bordesholm).
Ass.: Tom Pasewald, Jannes Martens.
Z.: 70.
Gelb-Rote Karte: Alexander Frank (84., PTSV).
Rote Karte: Jan Tonn (38., PTSV), Moritz Danberg (89., PTSV).
Tore: 0:1 Florian Ziehmer (18., FE), 1:1 Paul Kath (23.), 2:1 Paul Kath (46.), 3:1 Falk Prieß (90.+5).