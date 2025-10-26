Fünf Platzverweise im Spitzenspiel

„Das war kein schöner Abend gestern“, äußerte sich Doege zum sportlichen Geschehen auf dem Rasenplatz in Glasau, „die Anfangsphase gehörte uns.“ In der folgenden ausgeglichenen Phase mit gegenseitigem hohen Pressing gelang den Schusterstädtern die Führung. Nach einem Foul von Torhüter Fabian Schacht an Nico Kocks im Strafraum verwandelte Florian Ziehmer den fälligen Elfmeter sicher.

Elf von Tony Böhme dreht das Spiel

Nach der frühen Führung des Preetzer TSV legte Sarau/Bosau den Respekt ab und fand immer besser ins Spiel. In der 23. Minute erzielte Paul Kath den verdienten Ausgleich. In der 38. Minute schwächte sich Preetz selbst: Kapitän Jan Tonn traf bei einem Klärungsversuch den Gegenspieler am Kopf und bekam die Rote Karte. „Die auch berechtigt war meiner Meinung nach“, sagte SG-Trainer Tony Böhme.

Paul Kath mit Blitztor nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel ging Sarau/Bosau erneut in Führung – wieder durch Kath. Preetz verschärfte seine eigene Situation in der Schlussphase weiter: Alexander Frank flog mit Gelb-Rot (84.) vom Platz, Moritz Danberg erhielt Rot (89.), und auch das Trainerteam Fabian Doege und Jirka Heine (1. Halbzeit) musste mit Gelb-Rot das Feld verlassen. In der Nachspielzeit machte Falk Espen Prieß das 3:1 perfekt und sicherte den verdienten Sieg.

„Am Ende sind wir super glücklich. Die Jungs haben das extrem gut umgesetzt. Sind im Moment in einer Superform“, geht Tony Böhme mit seinem Team weiterhin mit Demut an die Aufgaben ran, „aber es ist eine Momentaufnahme. Wir müssen weiter hart arbeiten.“