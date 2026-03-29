Fünf Platzverweise bei SKG gegen SGN, FC Türk atmet auf Im Gruppenliga-Spiel zwischen der SKG 23 und Diedenbergen ist der Schiedsrichter nach Aussagen beider Seiten überfordert +++ SV Erbenheim und die U23 von Biebrich 02 verlieren klar +++ Nied punktet im Derby gegen Unterliederbach von Hartmut Steindorf, Philipp Durillo · Heute, 21:19 Uhr · 0 Leser

Zwischen der SKG 23 Wiesbaden um Marcus Weinhardt (l.) und der SGN Diedenbergen mit Felix Luckhardt, der nach dieser Szene Rot sah, ging es zur Sache. Foto: Frank Heinen

Region. Abstiegskampf pur gab es im Gruppenliga-Duell zwischen der SKG 23 Wiesbaden und SGN Diedenbergen, wo der überforderte Spielleiter beim 2:2-Unentschieden gleich fünfmal Rot zog. Team des Jahres bleibt der TSV Bleidenstadt: Seit Urgestein Norman Schlabs als Trainer übernommen hat, feierten die Taunussteiner beim 4:3 gegen die SG Rauenthal/Martinsthal im sechsten Spiel den fünften Dreier. Unter der Woche gab es beim FC Eddersheim II einen Trainerwechsel. Im Derby trotzte Alemannia Nied dem Tabellenführer VfB Unterliederbach ein Remis ab. Davon profitierte TuRa Niederhöchstadt, der nun in Schlagdistanz zum VfB ist. Es bahnt sich ein spannender Zweikampf um den Titel an. Auch der starke Aufsteiger SC Offheim hat noch Chancen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 15:00 Uhr Spvgg. Eltville Eltville FC Bierstadt Bierstadt 4 2 Abpfiff „Eltville war bissiger und wollte mehr, während wir es nach unserem 1:0 zu locker nahmen und nach dem Rückstand nicht mehr hochschalten konnten“ gab sich Gästecoach René Keutmann enttäuscht. Sven Klärner zollte dem Gastgeber dagegen ein großes Lob: „So weit, wie wir schon abgeschlagen sind, ist es einfach toll, dass unser Team noch lebt,“ jubelte er nach dem Achtungserfolg. Bierstadt fand keine Lösungen, vereinte im Abschluss Pech und Unvermögen. „Ich hoffe, dass nun jeder den Schuss gehört hat. Gegen starke Gegner haben wir schon riesig gespielt, das war jedoch heute kein Gruppenligaformat“, so Keutmann. David Sarris traf per Elfmeter zum 3:1 und machte mit seinem Kontertreffer zum 4:1 den Haken dran. Tore: 0:1 Haxhosaj (25.), 1:1 Jahn (30.), 2:1 Abd Ali (41.), 3:1, 4:1 Sarris (44., 86.), 4:2 Soumare (90.).

Beim FCE II ist ab kommender Runde Nico Siegert als Spielertrainer für das Team verantwortlich. Weil er unter der Woche krank war und nicht spielen konnte, sprang er als Coach an der Seitenlinie ein, gemeinsam mit Betreuer Markus Christian. Die beiden mussten mitansehen, wie das Team nach einer ordentlichen Anfangsphase im Laufe des ersten Abschnitts in seine Einzelteile zerfiel. "Wir hatten gute 20 bis 25 Minuten. So lächerlich das klingt, aber das 0:8 spiegelt unsere Leistung nicht wider. Aber bei so einem Ergebnis gibt es auch nichts schönzureden. Das war eine pure Mentalitätssache. Mit jedem Gegentor gingen unsere Köpfe weiter nach unten", analysierte Siegert. Tore: 1:0 Moog (26.), 2:0 Dankof (29.), 3:0 Weiss (42.), 4:0 Rademacher (44.), 5:0 Moog (45.), 6:0 Dankof (45.+1), 7:0 Dankof (67.), 8:0 Moog (69.).

Der TSV reitet weiter auf der Erfolgswelle: Mit überzeugendem Umschaltspiel hatte der Gastgeber schon nach 20 Minuten ein 3:0 vorgelegt. „Wir machten in dieser Phase Fehler über Fehler, agierten wie ein Hühnerhaufen, hängten uns dann aber noch voll rein und hätten nach dem Ausgleich auch noch gewinnen können“, war Rauenthals Daniel Schadel im Wechselbad der Gefühle. Spielentscheidend dann der Elfmetertreffer des gerade eingewechselten Max Winkelmann: RaMa-Keeper Dustin Langer sah nach seiner zweiten unfairen Aktion Gelb-Rot, der eingewechselte Ersatzkeeper Haibach hatte dann beim Strafstoß das Nachsehen. „Der Elfmeter war hart, nach der Aufholjagd war´s dann doch ein gebrachter Tag“, so Schadel. Tore: 1:0 Westerwelle (1.), 2:0 Hörrmann (18.), 3:0 Schönleber (21.), 3:1 Fuchs (27.), 3:2, 3:3 Zamouri (42., 73.), 4:3 Winkelmann (83.).

„Wir hatten mehr Spielanteile, gute Chancen und hätten in Überzahl noch mehr Druck machen müssen“, sah SKG-Coach Efkan Yildiz zwei liegengelassene Zähler. „Beim letzten Angriff hätte Timo Grünewald auch für uns den Dreier klarmachen können“, hielt SGN-Sprecher Amir Kadiric entgegen. Beide waren sich jedoch einig, dass der Spielleiter den Überblick verlor und die Kartenflut völlig überzogen war: Die SGN-Spieler Korominas (35.) und Luckhardt sahen Rot, außerdem Müller sowie Trtovac und Gökcöl bei der SKG 23 Gelb-Rot. Tore: 1:0 Trtovac (11.), 1:1 Grubisic (24.), 2:1 Weinhardt (33.), 2:2 Pekgüzelyigit (62.).

Beide Teams trafen noch zweimal Aluminium. „Hier war mehr drin“, hätte Stefan Mohr gerne mit seinen Niedernhausenern etwas mitgenommen. Mehr Frust bereiteten jedoch die Roten Karten gegen die SVN-Stürmer David del Los Santos und Jermaine Giotitsas im Schlussakkord: „Hart, aber letztlich regelkonform“, ärgerte sich Mohr über die beiden Frustfouls. Tore: 1:0, 2:1 Becker (45., 48.), 1:1 Schwerdt (46.) 3:1 Kollang (64.).

„Gegen einen starken Gegner blieben wir letztlich chancenlos“, resümierte Erbenheims Coach Karim El Bakkaoui etwas enttäuscht. Vorentscheidend schon der Doppelschlag nach einer Viertelstunde. Hinten stand Erbenheim ordentlich, musste jedoch zwei Elfer quittieren und hatte in Keeper Nicklas Feidt noch seinen Besten. Am Donnerstag-Spieltag muss der SVE nun zur SKG 23 Wiesbaden. "Es war ein hochverdienter Sieg für uns heute, ich bin mit der Leistung zufrieden", sagte TuRa-Abteilungsleiter Carsten Ache. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Krebs (15., 18., 53.), 4:0 Kregovic (87.).