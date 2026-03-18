Fünf NLZ-Talente verstärken Concordia-Frauen von P. M. · Heute, 13:47 Uhr · 0 Leser

– Foto: Matthias Drees

Der SV Concordia Emsbüren setzt zur Saison 2026/27 auf geballte Nachwuchsqualität: Gleich fünf Spielerinnen aus dem Nachwuchs-Leistungszentrum Emsland stoßen zum Team, darunter eine Rückkehrerin und mehrere bekannte Gesichter.

Fünf Neue aus dem NLZ Emsland Mit Laura Kues (U20) sowie Sarah Giesbers, Femke Silies, Fine Podeswa und Lea Wehkamp (alle U17) verstärken fünf Spielerinnen aus dem NLZ Emsland die Concordia-Frauen. Während Kues aktuell in der Oberliga Niedersachsen auf der rechten Außenbahn spielt, sammelten die vier weiteren Neuzugänge in der U17 auf Regionalliga-Niveau wichtige Erfahrungen.

Verbindungen, Rückkehr und Perspektive Die Neuzugänge bringen nicht nur sportliche Qualität, sondern auch persönliche Bindungen mit. Femke Silies kehrt nach vier Jahren im NLZ zu ihrem Heimatverein zurück, während Lea Wehkamp bereits in der Vergangenheit für Concordia aktiv war. Auch Fine Podeswa kennt Teile des Teams aus gemeinsamen Zeiten bei Olympia Laxten.

Sarah Giesbers überzeugte in der laufenden Saison als zentrale Mittelfeldspielerin ohne eine verpasste Minute, während Laura Kues nach ihrer Ausbildung im NLZ nun den nächsten Schritt im Frauenbereich gehen will. Trainer Marcel Gebhardt sowie Mario Tiebel und Heiner Feldmann aus dem Frauenfußball-Vorstand zeigen sich erfreut über die Neuzugänge, die sowohl sportlich als auch menschlich eine Bereicherung für das Team darstellen sollen. Hinweis: Das Original stammt vom SV Concordia Emsbüren ➡️ bitte hier klicken.