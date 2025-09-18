Fünf Niederlagen in Folge: TuS Kleefeld empfängt den FC Lehrte

Am Sonntag um 14 Uhr steht für den TuS Kleefeld das nächste wichtige Spiel in der Bezirksliga 2 Hannover an. Auf dem heimischen Platz empfängt der Aufsteiger den FC Lehrte – ein Gegner, der in der Tabelle direkt voraus liegt und mit wechselhaften Leistungen in die Saison gestartet ist. Für die Mannschaft von Trainer Maik Seizinger ist es nach fünf Niederlagen in Serie eine Gelegenheit, sich sportlich zu stabilisieren.

„Mit dem FC Lehrte kommt am Sonntag ein Landesliga-Absteiger nach Kleefeld. Von den Ergebnissen zeigten sie sich zuletzt sehr wechselhaft“, sagt Seizinger. „Für uns geht es in erster Linie darum, wieder in die Spur zu kommen und zu unserem Spiel zurückzufinden. Wenn uns das gelingt, sind wir in jedem Spiel konkurrenzfähig.“

Nach dem 2:0-Saisonstart gegen den TSV Kirchrode und Blaues Wunder Hannover hat Kleefeld seither nicht mehr gepunktet. Jüngst unterlag das Team beim TSV Kirchrode mit 1:2 – trotz früher Führung durch Frederic Nicolas Kouame (3.). Zwei Gegentreffer kurz vor der Pause drehten das Spiel, eine Reaktion in der zweiten Halbzeit blieb aus.

In der Tabelle ist der TuS Kleefeld auf Rang zwölf abgerutscht. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt aktuell fünf Zähler, doch mit dem nächsten schweren Gegner vor der Brust ist die Richtung klar: Ein weiterer Punktverlust würde den Abwärtstrend zementieren.

Lehrte zuletzt spielfrei – davor mit klarer Niederlage

Der FC Lehrte hatte am vergangenen Spieltag spielfrei, davor setzte es eine klare 0:3-Niederlage beim TSV Bemerode. Früh gerieten die Lehrter per Elfmeter ins Hintertreffen und fanden anschließend nie ins Spiel. Auch in den Wochen zuvor wechselten Siege und Niederlagen. Immerhin, mit acht Punkten aus sechs Partien steht die Mannschaft im unteren Mittelfeld, verfügt aber über das Potenzial, in der Liga eine deutlich größere Rolle zu spielen.

Beide Teams unter Zugzwang

Für beide Seiten ist das Duell ein richtungsweisendes Spiel: Kleefeld muss punkten, um den Negativtrend zu stoppen, Lehrte möchte nach der Niederlage in Bemerode nicht erneut Federn lassen. Viel wird dabei auf die Defensive ankommen – Kleefeld kassierte in den vergangenen fünf Spielen 18 Gegentore, Lehrte blieb in dieser Saison nur einmal ohne Gegentreffer.