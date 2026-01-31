Fünf Neuzugänge verstärken die 1. Mannschaft des SCU Emlichheim

Emlichheim. Der SCU Emlichheim kann zur kommenden Saison gleich fünf Neuzugänge für seine 1. Mannschaft vermelden – zwei externe Verstärkungen sowie drei Eigengewächse, die den Sprung aus der JSG Niedergrafschaft schaffen. Damit setzt der Verein ein deutliches Zeichen in Richtung Zukunft: mehr Kaderbreite, mehr Variabilität und ein klarer Fokus auf Nachwuchsentwicklung.

„Julius ist offensiv nahezu überall einsetzbar und bringt genau die Unberechenbarkeit mit, die uns in vielen Spielen weiterhelfen wird“, heißt es aus dem Trainerteam.

Besonders freuen darf sich das Team von Trainer Ed Sabander über die Rückkehr von Julius Kampherbeek. Der Offensivspieler wechselt nach einem Jahr bei Olympia Uelsen wieder zurück in die Niedergrafschaft. Bereits von 2021 bis Sommer 2024 trug Kampherbeek das SCU-Trikot und überzeugte in dieser Zeit als technisch starker, kreativer Spieler, der sowohl Tore erzielen als auch mustergültige Vorlagen liefern konnte.

Schiphouwer kommt für Zentrum und Defensive

Als weiterer externer Neuzugang schließt sich Joris Schiphouwer dem SCU an. Der 20Jährige spielt aktuell seine zweite Saison im Seniorenbereich beim GSV RingeNeugnadenfeld und hat sich dort als robuster, spielstarker Akteur etabliert. In Emlichheim soll er vor allem das zentrale Mittelfeld sowie die Innenverteidigungverstärken.

„Joris bringt junge Energie, körperliche Präsenz und taktisches Verständnis mit. Er ist ein Spieler, der genau in unser Konzept passt“, so der Fußballvorstand.

Drei Talente aus der JSG Niedergrafschaft rücken hoch

Neben den beiden externen Transfers schafft auch gleich ein Trio aus der JSG den Sprung in den Kader der 1. Mannschaft: Luk Hübert, Arne Kwade und Robert Wemmenhove. Alle drei haben bereits über einen längeren Zeitraum regelmäßig am Training der Ersten teilgenommen und zuletzt besonders in der aktuellen Hallensaison mit starken Auftritten überzeugt.

Mit ihren Leistungen haben sie den Verantwortlichen deutlich signalisiert, dass sie bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen. „Die Entwicklung der Jungs war hervorragend. Sie bringen Talent, Ehrgeiz und eine beeindruckende Trainingsmoral mit“, betont das Trainerteam.

Frischer Wind für den gesamten Verein

Der SCU sieht die fünf Neuzugänge als wichtigen Schritt für die langfristige Kaderplanung. „Wir setzen bewusst auf eine Mischung aus Erfahrung, Rückkehrern und eigenen Talenten“, erklärt der Fußballvorstand. „Alle im Verein – von der sportlichen Leitung bis zum Trainerstab – freuen sich auf frischen Wind und junges Blut im Team.“

Mit dieser Mischung aus Rückkehr, externer Qualität und lokalem Nachwuchs blickt der SCU Emlichheim optimistisch auf die kommende Saison.