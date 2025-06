Fünf Neuzugänge für TSV Schwarzenborn

Trotz eines achten Platzes in der Abschlusstabelle blickt man in Schwarzenborn optimistisch in die Zukunft. Der Kader wird gezielt verstärkt, um in der kommenden Saison den Blick weiter nach oben richten zu können. Mit Axel Richhardt (zuletzt SG Aulatal) und Süleyman Gökhan (SG Neukirchen/Röllshausen) kehren zwei altbekannte Gesichter zurück an ihre alte Wirkungsstätte. Beide Akteure trugen bereits in der Vergangenheit das TSV-Trikot und bringen nicht nur Erfahrung aus höheren Spielklassen, sondern auch Führungsqualitäten mit, die dem Team Stabilität und Selbstbewusstsein verleihen dürften.

Mit Barry Lehmann präsentiert der Klub einen weiteren vielversprechenden Neuzugang für die kommende Saison. Der Mittelfeldakteur wechselt von der SG Eiterfeld/Leimbach in die Knüllstadt und soll künftig das Spiel im Zentrum maßgeblich lenken. Die sportliche Leitung sieht in ihm eine echte Verstärkung, die nicht nur das spielerische Niveau hebt, sondern auch die Achse innerhalb des Teams stärkt.