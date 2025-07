Fünf Neuzugänge für Schwabens U23

Nach verpasstem Aufstieg in der Vorsaison, greifft Schwaben Augsburgs U23 in der neuen Saison in der Kreisklasse Augsburg Süd wieder voll an. Das Ziel ist klar: Aufstieg!

Mit Jonathan Heinrich (Foto, Mitte) als neuer Spielertrainer, soll frischer Wind in die Mannschaft kommen und attraktiver Angriffsfußball gespielt werden. Helfen sollen dabei diverse Neuzugänge, die sich sehen lassen können.