Fünf Neuzugänge für die SG WDB

Auf dem Foto sind von links zu sehen: Sarah Köller, Laura Gläsmann, Jule Eichberger und Amelie Meyer. Es fehlt Isabella Fink. – Foto: SG WDB

Die SG WDB hat gleich fünf Neuzugänge zu vermelden und stellt damit frühzeitig die Weichen für eine erfolgreiche Rückrunde.

Mit Sarah Köller vom TV Jahn Delmenhorst II und Laura Gläsmann von der SG Eldingen/Höfer verstärken zwei erfahrene Spielerinnen ab sofort den Kader. Für zusätzliche Sicherheit zwischen den Pfosten sorgt Jule Eichberger, die vom TSV Bassum zum WDB wechselt und das Torhüterinnen-Team erweitert. Laura Gläsmann kann bereits viel Bezirksligaerfahrung vorweisen und trat auch als Torschützin in Erscheinung. In den letzten beiden Spielzeiten erzielte sie 16 Tore. Sarah Köller spielte in der Bezirksliga Weser-Ems bei der Reserve des TV Jahn Delmenhorst.

Auch in die Zukunft wird investiert: Isabella Fink stößt als Neuanfängerin zum Team und sammelt nun ihre ersten Schritte im Wettkampfbetrieb. Ein weiterer Neuzugang für den Sommer steht auch bereits fest: Amelie Meyer wird als Torhüterin das Team komplettieren.