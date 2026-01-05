Fünf Neuzugänge für die SG WDB

Die SG WDB hat gleich fünf Neuzugänge zu vermelden und stellt damit frühzeitig die Weichen für eine erfolgreiche Rückrunde.
Mit Sarah Köller vom TV Jahn Delmenhorst II und Laura Gläsmann von der SG Eldingen/Höfer verstärken zwei erfahrene Spielerinnen ab sofort den Kader. Für zusätzliche Sicherheit zwischen den Pfosten sorgt Jule Eichberger, die vom TSV Bassum zum WDB wechselt und das Torhüterinnen-Team erweitert.
Laura Gläsmann kann bereits viel Bezirksligaerfahrung vorweisen und trat auch als Torschützin in Erscheinung. In den letzten beiden Spielzeiten erzielte sie 16 Tore. Sarah Köller spielte in der Bezirksliga Weser-Ems bei der Reserve des TV Jahn Delmenhorst.
Auch in die Zukunft wird investiert: Isabella Fink stößt als Neuanfängerin zum Team und sammelt nun ihre ersten Schritte im Wettkampfbetrieb.
Ein weiterer Neuzugang für den Sommer steht auch bereits fest: Amelie Meyer wird als Torhüterin das Team komplettieren.
Mit dieser gelungenen Mischung aus Erfahrung, Talent und Perspektive zeigt der Tabellensiebte der Bezirksliga Lüneburg West eindrucksvoll, dass man sowohl für die Rückrunde als auch für die kommenden Spielzeiten bestens gerüstet ist.
"Das Trainerteam und die Spielerinnen freuen sich bereits auf die Neuzugänge, die den Kader weiter optimieren und verstärken", so Chris Mehrtens.