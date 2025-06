Fünf Neuzugänge beim Kreisligisten TV Bohmte 01

Die 1. Herren Fußball des TV 01 Bohmte freut sich, ihre Neuzugänge für die kommende Saison 25/26 in der Kreisliga Osnabrück Staffel A präsentieren zu dürfen. Im Vorfeld des letzten Spiels des TV 01 in der Saison 24/25 gegen BW Hollage II (5:3) wurde bekannt, das ab sofort Luis Nickel (20), Shakib Hilwa (20), Frederik Schulze-Zumkley (20), Bastian Treseler (19) und Pascal Schafstall (20) fest zum Kreisliga-Kader von Trainer Andreas Ackermann und Co-Trainer Martin Strotmann gehören werden.

Was den positiven Nebeneffekt mit sich bringen dürfte, das der TV 01 das Durchschnittsalter seiner Mannschaft zur kommenden Spielzeit damit massiv gesenkt haben dürfte.

Nickel, Hilwa, Schulze-Zumkley, Treseler und Schafstall haben bereits als noch Jugendspieler, aber auch in ihrer bislang noch recht kurzen Herrenzeit den einen oder anderen Einsatz in Training und Spiel im Kader der 1. Herren zu verzeichnen, und dabei Andreas Ackermann und Martin Strotmann vollumfänglich überzeugt, und ihre Kreisliga-Tauglichkeit unter Beweis gestellt. Alle fünf Jungs sind lt. Andreas Ackermann hochveranlagt und hochtalentiert, und ein absoluter Gewinn für den Kader. Zudem haben Luis, Shakib, Frederik, Bastian und Pascal in der abgelaufenen Saison 24/25 bei der 2. Herren im Abstiegskampf der 1. Kreisklasse Nord B extrem bravourös ihren Mann gestanden, und ihren wesentlichen Anteil am Last-Minute-Klassenerhalt des Teams von Jonas Koppitz. Während Nickel, Schulze-Zumkley, Treseler und Schafstall dem TV 01 bislang immer „treu“ geblieben sind, kehrt Hilwa, als eigentlich auch Ur-Bohmter, von seinem halbjährigen Intermezzo von der 2. Herren des TV 01 zur SG Wimmer/Lintorf I, wieder an die Ovelgönne zurück.