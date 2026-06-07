Fünf neue Spieler beim Landesligisten und Bezirksliga-Verlängerungen

– Foto: Carsten Trebuth

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der 1. FC Eislingen stellt mehrere Neuzugänge für die Saison 2026/2027 in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, vor. Florijan kommt aus Donzdorf und soll offensiv auf den Flügeln sowie zentral hinter der Spitze helfen. Nico Strack rückt aus der eigenen U19 auf und ist als Außenverteidiger eingeplant. Max Weber wechselt von der TSG Salach für die Innenverteidigung. Zudem kommen die Brüder Felix Weisl vom SV Ebersbach und Lennard Weisl aus der U19 von Normannia Gmünd.

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1. FC Donzdorf

Der 1. FC Donzdorf stellt weitere Weichen für die kommende Saison. Jan Persico, Julian Butz, Elias Sührck und Niklas Lämmle werden künftig dem Kader der zweiten Mannschaft angehören und dort ihre nächsten Schritte machen. Der Bezirksligist setzt damit auf Entwicklung innerhalb des Vereins und blickt zuversichtlich auf die gemeinsame Zukunft.

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SV Kaisersbach

Der SV Kaisersbach begrüßt Berkant Salman als Neuzugang für die Saison 2026/2027. Der torgefährliche und zielstrebige Spieler soll den Landesligisten verstärken. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Zeit.

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TV Neckarweihingen

Der TV Neckarweihingen stellt früh die Weichen für die kommende Saison in der Kreisliga B1 Enz/Murr. Mit Ömer Terzi und Kaan Bugra Nalbant begrüßt der Verein zwei Neuzugänge. Terzi soll mit Erfahrung und Technik helfen, Nalbant gilt als junger, vielversprechender Torhüter.

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