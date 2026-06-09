Fünf Neue: Scherpenberg holt Gerling und Duyar vom 1. FC Kleve Nach dem Aufstieg in die Oberliga Niederrhein ist der SV Scherpenberg schon sehr zügig bestens auf die neue Aufgabe vorbereitet. von Sascha Köppen · Heute, 12:20 Uhr · 0 Leser

Sven Schützek hat auch neben dem Platz seine Hausaufgaben gemacht. – Foto: Markus Becker

Am Sonntag hat der SV Scherpenberg in einem Herzschlag-Fernduell mit dem SV Budberg den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein realisiert, da gibt es auch schon positive Nachrichten vom Transfermarkt. Denn kaum ist die Saison beendet, da hat Sven Schützek, Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion, auch schon 24 Spieler für den Kader der neuen Saison beisammen.

Denn wir die NRZ am Dienstag vermeldet, haben nicht nur die Arslanboga-Brüder nach einem längeren Poker ihren Verbleib beim Aufsteiger signalisiert, es wurden auch gleich noch fünf weitere Zugänge für die neue Spielzeit vermeldet. Zwei Oberliga-Stammspieler kommen aus Kleve Zwei Spieler kommen dabei vom 1. FC Kleve, mit dem die Scherpenberger am Sonntag praktisch die Liga getauscht haben, die also über ausreichen Erfahrung in der höchsten Amateurklasse am Niederrhein verfügen. Dario Gerling ist Stürmer, 24 Jahre alt und lief in der abgelaufenen Saison 27-mal für den 1. FC Kleve auf, der am letzten Spieltag ähnlich knapp am Ligaverbleib scheiterte, wie die Scherpenberger diesen realisierten. Zwei Jahre stand Gerling im Aufgebot der Klever, spielte zuvor für den SC St. Tönis, die SV Hönnepel-Niedermörmter, den SV Schermbeck, den 1. FC Bocholt, den VfL Rhede, den SV Emmerich-Vrasselt und Fortuna Millingen, was schon eine ganze Menge Senioren-Stationen bedeutet.

Der zweite im Bunde ist Diwan Duyar, offensiver Mittelfeldspieler und mit 30 Einsätzen ebenfalls absolutes Stammpersonal der Klever. Duyar rückte aus der A-Jugend der Klever 2022 in der Oberliga-Kader, spielte in der Jugend zuvor auch für den 1. FC Mönchengladbach und Rot-Weiß Oberhausen. Kein Neuer aus dem Quintett älter als 24 Jahre Es fällt auf, dass die Scherpenberger sich eher jung verstärken, ist doch auch der dritte im Bunde mit Noah Herrmann von Hamborn 07 erst 24 Jahre alt, ein Spieler, der in der Defensive flexibel einsetzbar ist, von hinten heraus vier Treffer in der vergangenen Saison erzielte und aus der Jugend der Hamborner stammt. Noch konsequenter verjüngen die beiden weiteren Zugänge das Aufgebot. Enes Babayigit (19) und Carl Becker (18) kommen aus der U19 von Rot-Weiß Oberhausen. Babayigit ist dabei für die Offensive eingeplant, während Becker in der Innenverteidigung spielt. Pikant dabei: Becker soll dabei dem Bericht zufolge bereits beim Scherpenberger Aufstiegsrivalen SV Budberg im Wort gewesen sein, er habe sich dann aber doch anders entschieden.