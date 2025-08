Fünf Neue für Stern 1900

"Wir sind unheimlich froh das wir mit den Transfers in der Breite und mit Omar Hajjaj einen absoluten Topspieler vom Regionalligisten BFC Preussen für uns gewinnen konnten. Es macht Spaß zu hören, dass sich jeder gleich vom ersten Tag an sich extrem wohlgefühlt hat und alle unbedingt zu uns kommen wollten. Omar hatte natürlich viele Angebote, aber die Wertschätzung angefangen vom Präsidenten Bernd Fiedler über das Trainerteam um Chefcoach Kai Brandt und zuletzt von der Sportlichen Leitung haben ihn bekräftigt, Stern zu wählen."

„Ich habe früher bei Union und TeBe in der Jugend gespielt, in der Regionalliga bei BAK und letztes Jahr bei Preussen, bis mich eine Verletzung aus der Bahn geworfen hat. Klar hätte ich auch weiter Oberliga spielen können, aber mich hat an einem Trainingstag bei Stern das miteinander, das sehr gute Kurz-Trainingslager an einem Wochenende auf der Anlage bei Stern total fasziniert und ich habe mich sofort wohlgefühlt. Alleine das gesamte Staff-Team, von der Anzahl und der Betreuung, das ist manchmal mehr wert als Geld. Ich freue mich wahnsinnig ein Teil von Stern zu sein und bin gespannt, wo die Reise hingeht", so Hajjaj.

Sterns Sportlicher Leiter Erdogan Dogan sagte, ihn mache es stolz, wenn jemand für weniger Geld lieber ein Umfeld aussuche, wo er sich wohlfühlt. "So muss es auch sein." Stern fasst den Kader in dieser Saison bewusst weiter. Bislang sind es 27 Spieler. "Das brauchen wir, in der abgelaufenen Rückrunde war die Personaldecke häufig zu dünn", sagt Dogan. Nichtsdestotrotz halte man weiter Ausschau nach einem starken Stürmer.