Fünf Neue für die SG Schlangenbad

Die SG Schlangenbad darf sich im Sommer über fünf Neuzugänge freuen - zwei davon kommen vom Gegner am vergangenen Sonntag. – Foto: Simon Hellmold

Neben den bereits 16 vorliegenden Zusagen unserer Jungs für die kommende Saison können wir nun fünf Neuzugänge vermelden. Vom FSV Oberwalluf wechselt Kamil Grudzinski (24) zu unserer SG. Des Weiteren schließen sich vom TGSV Holzhausen Fabio Enders (23) und Daniel Schleining (23) uns an. Von der SG Orlen II verstärken uns Felix Fischer (27) und Christian Eberl (19).

"Die Jungs verstärken uns nicht nur sportlich, sondern passen auch menschlich und charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft. Uns war es wichtig, dass wir uns gezielt verstärken und jede Position doppelt besetzt bekommen, um auch auf Ausfälle reagieren zu können. Mit nun 21 Spielern sehen wir uns gut aufgestellt für die kommende Saison. Wir schauen, ob wir noch eine offene Kaderstelle besetzt bekommen, sehen hier aber keinen Druck. Wichtig ist es nun für uns, auch den Kader unserer zweiten Mannschaft weiter aufzustocken, damit beide Teams personell stabil und konkurrenzfähig in die neue Runde gehen können", teilt der sportliche Leiter Jonas Walloch mit.