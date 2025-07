Fünf Neue für den nächsten Anlauf in der Landesklasse

In Summe begrüßen die Grün-Weißen - nach aktuellem Stand - fünf Neuzugänge in dieser Sommerpause. Mit Nils Lenz und Samuel Luckau finden gleich zwei Spieler vom Ortsnachbarn SC 07 Schleusingen den kurzen Weg nach Erlau. Weiterhin verstärken Fabian Schilling (SV EK Veilsdorf), Louis Exner (SG Goldlauter) und Benedict Höhn (Eintracht Hildburghausen) den Kader um das Trainerteam Maik Lipsius und Stephan Beyhl. „Wichtig war und ist uns, jungen talentierten Spielern mit Potenzial in Erlau eine fußballerische Perspektive zu geben. Auch ist mit Blick auf die Altersstruktur eine Verjüngung der Mannschaft unausweichlich. Deshalb haben wir Zugänge in allen Mannschaftsteilen“, sagt Nico Herfurth, Sportvorstand beim SV Grün-Weiß.

Insbesondere im Tor gab es Handlungsbedarf, weil Stammkeeper Philipp Allzeit seine Fußballhandschuhe an den berühmten Nagel hängt. Mit Gerhard Leicht wurde bereits im Winter ein neuer Keeper geholt. Nun bekommt dieser Konkurrenz von Benedict Höhn. Höhn war Stammkeeper der Eintracht-Reserve in der Kreisoberliga, kam in der Landesklasse aber nicht an Julius Geyling vorbei. Beide Torhüter haben eine Vergangenheit beim FSV 06 Eintracht Hildburghausen – wie auch schon Philipp Allzeit. Die beiden Schleusinger Nils Lenz und Samuel Luckau verstärken ebenfalls die Defensive. Im Fall von Lenz ist es eine Rückkehr nach zwei Jahren. Junge Offensivpower kommt für die Grün-Weißen mit Louis Exner und Fabian Schilling hinzu. Exner kommt aus Goldlauter mit der Empfehlung von 10 Toren in der letzten Saison. Schilling ist ein Torjäger aus dem Veilsdorfer Hammergrund, der 2023/24 in 25 Spielen 24 Treffer in der Kreisoberliga erzielte und damit knapp die Torjägerkanone verpasste. Aufgrund von beruflichen Verpflichtungen kam er in der letzten Saison nur auf zehn Spiele für den SV Elektro-Keramik, in denen er fünfmal traf. Seine berufliche Situation wird sich aber in der neuen Spielzeit entspannen. „Wir sind von der Qualität unserer Neuzugänge überzeugt. Alle haben signalisiert das sie hungrig sind und den nächsten Schritt machen wollen. Sie werden uns dabei helfen den Erlauer Fußball in den nächsten Jahren weiter nach vorne zu bringen“, so Herfurth.

Weitere Neuzugänge?