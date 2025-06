Fünf Neue für den Bezirksliga-Kader des WSV Wendschott

WSV Wendschott präsentiert Neuzugänge für die Bezirksliga-Saison 2025/26 Der WSV Wendschott hat fünf Neuzugänge für die kommende Bezirksliga-Saison vorgestellt. Mit einer Mischung aus Erfahrung, Rückkehrern und Talenten aus dem eigenen Nachwuchs verfolgt der Verein weiterhin konsequent seinen Weg, junge Spieler zu entwickeln und gleichzeitig punktuell mit Routiniers zu ergänzen.

Erfahrene Spieler und eigene Talente verstärken das Team Vom Oberliga-Reserve-Team Lupo Martini II wechselt Vincenzo Albanese zum WSV. Der Mittelfeldspieler verfügt über umfassende Bezirksliga-Erfahrung und kehrt nach einer früheren Station bei den Wendschottern nun zurück. „Wir wissen, was wir an Alba haben“, so Trainer Giuseppe Millemaci.

Ein weiterer erfahrener Zugang ist Torhüter Kevin Kremeike, der zuletzt bei Eintracht Schkeuditz in Sachsen aktiv war. Kremeike, der bereits mit Millemaci beim SV Tappenbeck zusammenarbeitete, kehrt nach einem beruflich bedingten Aufenthalt in Leipzig zurück in die Region. Millemaci ist vor allem von seinem guten Positionsspiel und seiner Körpersprache überzeugt. Mit Lars Poddig steigt zudem ein junger und ehrgeiziger Torwart aus der zweiten Mannschaft auf. Der junge Keeper wurde mehrfach für die erste Mannschaft in Betracht gezogen, entschied sich bislang jedoch für Einsätze in der Zweiten um mit seinen Freunden zu spielen. Nun erfolgt der Schritt in den Bezirksliga-Kader.