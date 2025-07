Fünf Neue beim Aufsteiger und neues Kreisliga-Trainerteam

Mit Enzo Pellegrino als neuem Cheftrainer, Serdar Zengin als Spieler und Co-Trainer sowie Steffen Schrauth als Mannschaftsbetreuer startet der TSV Beuren in die neue Saison. Wir heißen euch herzlich willkommen und wünschen euch einen erfolgreichen Start sowie eine starke und erfolgreiche Saison! Vielen Dank, dass ihr Teil unseres Teams seid! Und seid gespannt, in den nächsten Tagen stellen wir euch weitere Neuzugänge vor!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Reutlingen (Kreisliga B4 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der FC Reutlingen verpflichtet zur neuen Saison einen echten Rückhalt – und kein Unbekannter: Guido Frisina (32) kehrt zwischen die Pfosten zurück! Guido bringt nicht nur Erfahrung aus zahlreichen Stationen in Reutlingen mit – u.a. beim SSV, der TSG, Croatia, SG und zuletzt dem SV Rommelsbach – sondern auch eine klare Mentalität mit: „Ich liebe es als Torwart, viel am Spiel teilzunehmen und aktiv den Aufbau zu gestalten. Und wer mich kennt, weiß: Auf dem Platz hört man mich 90 Minuten lang.“ Sein Weg führt ihn zurück zum FC, wo er bereits Teil des Aufstiegs in die A-Liga war. Der Grund für sein Comeback: Familie. „Ich will nochmal spielen – aber so, dass ich Zeit für meinen Sohn habe. Der FC ist dafür genau der richtige Ort.“ Wir freuen uns riesig, dich wieder in Grün-Weiß zu sehen, Guido – auf eine starke, laute und sichere Saison!

+++

+++

VfL Herrenberg (Frauen-Regionalliga Süd)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Herzlich willkommen, Ricardo Boroni! Wir freuen uns sehr, dich als Torspielerinnen-Trainer in unserem Trainerteam begrüßen zu dürfen und heißen dich herzlich willkommen! Mit Deiner fachlichen Expertise, deiner Erfahrung und deinem Gespür für das Spiel bringst Du wertvolle Impulse für unsere Torspielerinnen mit. Wir wünschen Dir einen tollen Start, viel Erfolg, gutes Gelingen und ganz viel Spaß bei uns! Willkommen beim VfL Herrenberg!

Herzlich willkommen, Judith Müßigmann! Wir freuen uns sehr, Dich als junge, talentierte Torspielerin in unserem Team begrüßen zu dürfen und heißen Dich ganz herzlich in der VfL-Familie willkommen! Mit deinem Mut auf der Linie, deinem Blick für das Spiel und deinem Ehrgeiz bringst Du frischen Wind in unser Torwartteam. Wir wünschen Dir einen tollen Start, viel Erfolg, vor allem Gesundheit und ganz viel Spaß bei uns! Willkommen beim VfL Herrenberg!

Herzlich willkommen, Nelly Buchholz! Wir freuen uns sehr, Dich in unserem Team begrüßen zu dürfen und heißen Dich ganz herzlich in der VfL-Familie willkommen! Mit Deiner Zweikampfstärke, deinem starken Kopfballspiel und jeder Menge Ehrgeiz bringst Du Power ins Team. Wir wünschen Dir einen tollen Start, viel Erfolg, vor allem Gesundheit und ganz viel Spaß bei uns! Willkommen beim VfL Herrenberg!

Herzlich willkommen, Jennifer Marquart! Wir freuen uns sehr, Dich in unserem Team begrüßen zu dürfen und heißen Dich ganz herzlich in der VfL-Familie willkommen! Mit Deiner beeindruckenden Technik, Deiner starken Spielübersicht und jeder Menge Potenzial bringst Du echte Spielintelligenz ins Team. Wir wünschen Dir einen tollen Start, viel Erfolg, vor allem Gesundheit und ganz viel Spaß bei uns! Willkommen beim VfL Herrenberg!

Herzlich willkommen, Lisa Marie Sock! Wir freuen uns sehr, Dich in unserem Team begrüßen zu dürfen und heißen Dich ganz herzlich in der VfL-Familie willkommen! Mit Deinem Spielverständnis und Deiner Übersicht bringst Du neue Impulse ins Team. Wir wünschen Dir einen tollen Start, viel Erfolg, vor allem Gesundheit und ganz viel Spaß bei uns! Willkommen beim VfL Herrenberg!

+++

+++