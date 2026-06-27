Fünf Neue auf einen Schlag: Transferoffensive bei Tasmania Berlin

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Nanu? Wer die Sozialen Netzwerke am heutigen Samstagabend öffnete und Fußball-Content in die Timeline gespült bekommt, sah plötzlich mehrere Posts des SV Tasmania, die sich alle ähnelten. Denn der Berliner Klub stellte gleich fünf Neuzugänge auf einen Schlag vor.

Mit Tahsin Cakmak und Elias Höftmann wurden in den vergangenen Wochen bereits zwei neue Gesichter im Team präsentiert, nun folgen fünf weitere. Dabei hat sich der Regionalliga-Rückkehrer für die zweite Spielzeit in der vierten Liga nach 21/22 reichlich Regionalliga-Erfahrung ins Boot geholt. Den wohl bekanntesten Namen der fünf trägt Abdulkadir Beyazit. Der 29-Jährige spielte schon für Babelsberg, Viktoria Berlin, Energie Cottbus, Hertha 03 Zehlendorf und die VSG Altglienicke viertklassig, sammelte darüber hinaus reichlich Minuten in der Oberliga. So auch zuletzt, als er den Berliner AK als Kapitän zum Klassenerhalt führte. Nun soll und will der Stürmer wieder eine Liga höher knipsen.