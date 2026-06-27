Fünf Neue auf einen Schlag: Transferoffensive bei Tasmania Berlin

Aufsteiger Tasmania Berlin hat gleich fünf Neuzugänge präsentiert.
Nanu? Wer die Sozialen Netzwerke am heutigen Samstagabend öffnete und Fußball-Content in die Timeline gespült bekommt, sah plötzlich mehrere Posts des SV Tasmania, die sich alle ähnelten. Denn der Berliner Klub stellte gleich fünf Neuzugänge auf einen Schlag vor.
Mit Tahsin Cakmak und Elias Höftmann wurden in den vergangenen Wochen bereits zwei neue Gesichter im Team präsentiert, nun folgen fünf weitere. Dabei hat sich der Regionalliga-Rückkehrer für die zweite Spielzeit in der vierten Liga nach 21/22 reichlich Regionalliga-Erfahrung ins Boot geholt. Den wohl bekanntesten Namen der fünf trägt Abdulkadir Beyazit. Der 29-Jährige spielte schon für Babelsberg, Viktoria Berlin, Energie Cottbus, Hertha 03 Zehlendorf und die VSG Altglienicke viertklassig, sammelte darüber hinaus reichlich Minuten in der Oberliga. So auch zuletzt, als er den Berliner AK als Kapitän zum Klassenerhalt führte. Nun soll und will der Stürmer wieder eine Liga höher knipsen.
Auch Steffen Eder kennt die Regionalliga Nordost gut, hat für den BFC Dynamo und zuletzt den Greifswalder FC immerhin 68 Spiele bestritten. Zuvor sammelte er in Nürnberg und Bayreuth weitere Regional- und Drittligaerfahrung. Der 29-jährige Innenverteidiger hat ebenso wie die anderen vier Neuzugänge einen Zweijahresvertrag unterschrieben.
Eder könnte in Zukunft gemeinsam mit Felix Rehder auf dem Feld stehen. Der 23-Jährige verteidigt ebenfalls innen und kommt vom Regionalliga-Absteiger Meuselwitz nach Berlin. Für die Thüringer stand er in der abgelaufenen Spielzeit 27 Mal auf dem Platz.
Yona Sambale und Sevhat Agbaba bringen ebenfalls frischen Wind und vielleicht noch ein Stück "jugendlichen" Leichtsinn mit. Beide sind 19 Jahre jung und wollen sich künftig in Neukölln beweisen. Sambale kommt vom BFC Dynamo, spielte dort zuletzt für die U19 und wurde parallel dazu in der Hinrunde sieben Mal bei den Profis in der Regionalliga Nordost eingewechselt. Agbaba lief für Viktorias U19 in der DFB-Nachwuchsliga auf, durfte zudem zwei Mal für die Oberliga-Mannschaft ran.