Fünf Nachholspiele, viel Druck: Regionalliga Nordost mit viel Brisanz

– Foto: Jan Ahlschläger

In den Nachholspielen der Regionalliga Nordost verdichtet sich die Lage in fast allen Zonen der Tabelle noch einmal spürbar. Während 1. FC Lokomotive Leipzig an der Spitze vorgelegt hat, kämpfen dahinter FC Carl Zeiss Jena, Hallescher FC, FSV Zwickau und weitere Verfolger um wichtige Punkte. Gleichzeitig wird es im unteren Feld für Mannschaften wie BSG Chemie Leipzig, FC Eilenburg und FC Hertha 03 Zehlendorf immer enger. Es sind Abende, in denen sich die Tabelle verschieben kann – und in denen jeder Fehler schwerer wiegt als sonst.

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Morgen, 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde Hallescher FC HallescherFC 19:00 live PUSH

Der FSV 63 Luckenwalde geht als Tabellenzehnter mit 35 Punkten in dieses Nachholspiel und kommt aus einer knappen Niederlage. Beim 0:1 beim FC Carl Zeiss Jena hielt die Mannschaft lange dagegen, kassierte aber schon in der 2. Minute den entscheidenden Treffer durch Emeka Oduah. Für Luckenwalde ist das ein Spiel mit großer Bedeutung, weil ein Erfolg den Abstand nach oben verkürzen und zugleich das Polster nach unten festigen würde. Der Hallescher FC reist dagegen mit einer schmerzhaften Niederlage an. Beim 2:3 in Meuselwitz führte Halle nach Toren von Fabrice Hartmann und Bocar Baro bereits nach 15 Minuten mit 2:0, verlor die Partie aber noch. Mit 53 Punkten ist der HFC auf Rang drei zurückgefallen und steht nun unter Druck, weil FC Carl Zeiss Jena vorbeigezogen ist. Gerade deshalb ist dieses Nachholspiel für Halle mehr als nur ein Termin im engen Kalender: Es ist die Chance, sofort zu reagieren.

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Morgen, 19:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 BSG Chemie Leipzig BSG Chemie 19:00 live PUSH

Für den FC Hertha 03 Zehlendorf wird die Lage immer düsterer. Der Tabellenletzte steht bei 14 Punkten und musste über Ostern eine deutliche 0:4-Niederlage in Babelsberg hinnehmen. Schon in der 2. Minute geriet die Mannschaft in Rückstand, später brach das Spiel endgültig weg. Jeder weitere Auftritt bekommt für Zehlendorf inzwischen den Charakter eines Endspiels. Die BSG Chemie Leipzig reist mit 22 Punkten als Tabellen-16. an und konnte beim 1:1 in Altglienicke zumindest einen späten Punkt retten. Stanley Ratifo traf in der 90.+2 Minute zum Ausgleich und bewahrte Chemie vor einem weiteren Rückschlag. Für Leipzig ist dieses Auswärtsspiel die große Gelegenheit, im direkten Kampf um den Klassenerhalt nachzulegen. Für Zehlendorf ist es vielleicht eine der letzten Chancen, überhaupt noch einmal Boden gutzumachen. Viel mehr Abstiegsdruck geht in einer Partie kaum. ---

Mi., 08.04.2026, 17:00 Uhr BFC Preussen BFC Preussen Chemnitzer FC ChemnitzerFC 17:00 live PUSH

Hier treffen zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. BFC Preussen steht mit 38 Punkten auf Rang acht, der Chemnitzer FC mit ebenfalls 38 Punkten direkt davor auf Platz sieben. Schon die Tabelle macht deutlich, wie eng und wichtig dieses Nachholspiel ist. Preussen kam zuletzt gegen Greifswalder FC nicht über ein 0:0 hinaus. Die Mannschaft blieb stabil, fand offensiv aber keinen Durchbruch. Chemnitz wiederum musste sich bei FC Eilenburg mit einem 1:1 begnügen. Nach dem Rückstand durch Marcus Niemitz glich Domenico Alberico noch in der 41. Minute aus, mehr gelang jedoch nicht. Beide Mannschaften reisen also mit einem Remis im Rücken an – und beide wissen, dass ein Sieg im dicht gedrängten Mittelfeld sofort Wirkung entfalten würde. ---

Mi., 08.04.2026, 19:00 Uhr Greifswalder FC Greifswald SV Babelsberg 03 Babelsberg 19:00 live PUSH

Der Greifswalder FC steckt mit 27 Punkten auf Rang 15 weiter in einer unangenehmen Zone fest. Das jüngste 0:0 bei BFC Preussen war zwar ein Punktgewinn, aber keiner, der wirklich für Ruhe sorgt. Greifswald braucht dringend einen Sieg, um sich nicht weiter in Richtung Tabellenende ziehen zu lassen. SV Babelsberg 03 reist mit Rückenwind an. Das 4:0 gegen FC Hertha 03 Zehlendorf war ein klarer und überzeugender Auftritt, bei dem Linus Queißer, Tino Schmidt, George Didoss und Philipp Zeiger trafen. Mit 31 Punkten hat Babelsberg etwas Luft, aber keine Sicherheit. Genau darin liegt die Brisanz dieses Duells: Greifswald kämpft gegen die Sorge, Babelsberg gegen das erneute Abrutschen. ---

Mi., 08.04.2026, 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena FSV Zwickau FSV Zwickau 19:00 live PUSH

Zum Abschluss wartet ein Spiel mit großem Gewicht im oberen Teil der Tabelle. FC Carl Zeiss Jena steht mit 54 Punkten auf Rang zwei und hat sich über Ostern mit dem 1:0 gegen FSV 63 Luckenwalde in eine starke Position gebracht. Emeka Oduah traf bereits in der 2. Minute, danach verteidigte Jena den Vorsprung konsequent. Die Mannschaft hat damit den Halleschen FC überholt und ist nun erster Verfolger von Spitzenreiter Lok Leipzig. Der FSV Zwickau steht mit 49 Punkten auf Rang fünf und musste sich zuletzt mit einem dramatischen 2:2 gegen BFC Dynamo begnügen. Lennert Möbius und Cemal Sezer brachten Zwickau zweimal in Führung, doch der Ausgleich fiel erst in der 90.+2 Minute. Gerade das macht dieses Nachholspiel so aufgeladen. Jena kann Platz zwei festigen und weiter Druck auf Lok ausüben, Zwickau dagegen braucht einen großen Auswärtserfolg, um den Anschluss nach ganz oben nicht zu verlieren. Hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in dieser Saison noch etwas vorhaben.