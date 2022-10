Fünf Mythen der Ersten Hilfe auf dem Fußball-Platz Vom Plötzlichen Herztod bis zur verschluckten Zunge: Bedrohliche Sportunfälle sind häufiger als man denkt

Dies sei ein ähnlicher Mythos wie die Vorstellung, dass der „plötzliche Herztod“ dem Tod gleichzusetzen ist. Heutzutage vertrete man in der Medizin die Auffassung, dass bei der Ersten Hilfe durch Laien die Herzdruckmassage nicht von Beatmungsmaßnahmen begleitet sein müsse. Vielmehr sei es so, dass Menschen auch nach einem Kollaps über mehrere Minuten hinweg ausreichend Sauerstoff im Blut haben. Dies reiche, bis der Rettungsdienst eintrifft und die weitere Betreuung der Verunglückten übernimmt. Diesen Aspekt betont Dr. Belikan insbesondere vor dem Hintergrund der grassierenden Corona-Pandemie. Ersthelfer:innen sollen sich erstens nicht unnötig anstecken und zweitens nicht vor der Hilfe zurückschrecken, weil sie sich durch eine Beatmung einem Infektionsrisiko aussetzen könnten.

Große Bestürzung löste das Unglück um Christian Eriksen aus, der bei der Europameisterschaft auf dem Feld ohne Fremdeinwirkung kollabierte. Grund war der „plötzliche Herztod“, der nach Darstellung von Dr. Belikan weltweit in jedem Monat einen toten Fußballspieler fordert. Die Symptomatik sei verbreitet, könne einem auf jedem Fußballplatz begegnen. Aber: Der „plötzliche Herztod“ muss nicht zwingend zum Tod führen. Entscheidend sei, dass das Krankheitsbild schnell erkannt wird und die richtige Erste Hilfe eingeleitet wird. Dr. Belikan: „Jeder Kollaps ohne Körperkontakt sollte als plötzlicher Herztod gewertet werden“, so der Orthopäde. Symptomatisch sei: „Der Spieler reagiert nicht auf Ansprache. Sein Puls ist nicht tastbar. Der Spieler atmet nicht normal. In einem solchen Fall startet man sofort mit der Herzdruck-Massage“, appelliert der Mediziner. Und zwar solange, bis der Rettungsdienst oder ein Arzt eintrifft.

Dieser Mythos kann verhängnisvolle Folgen haben, warnt Dr. Belikan. Denn bei Kopfverletzungen sind Gehirnerschütterungen nie auszuschließen. Und die sind nach seinen Recherchen häufig: „Fast 25 Prozent der Verletzungen im Fußball haben mit einer Gewalteinwirkung auf den Kopf zu tun“. Ursächlich sind unglücklich verlaufene Zweikämpfe, aber auch Zusammenpralle mit Gegenständen, wie beispielsweise Torpfosten. Kopfbälle klammert der Experte aus, sofern sie technisch sauber ausgeführt werden. Nach seiner Erfahrung werden „Gehirnerschütterungen im Fußball oft übersehen“, was fatale Folgen habe. Gehirnerschütterungen, die unbehandelt bleiben, erhöhen das Risiko einer weiteren Gehirnerschütterung, sagt er. Sie gingen einher mit Kopfschmerzen, Konzentrations-, Wahrnehmungs-, Orientierungs- und Koordinationsstörungen. Dies wiederum erhöht das Risiko für Folge-Verletzungen, unter anderem für die unteren Extremitäten. Die Symptome träten mitunter „über Tage hinweg auf“. Deshalb: Bei Kopfverletzungen und Verdacht auf Gehirnerschütterungen grundsätzlich den Sport abbrechen und in den folgenden Tagen zum Check einen Arzt aufsuchen. Sollte Betroffene bewusstlos sein, den Rettungswagen rufen.

4 Wenn es nicht mehr wehtut, kann man weitermachen

Fußballer neigen dazu, ärztliche Therapie-Anweisungen nach Muskel-, Bänder- oder Kapselverletzungen in den Wind zu schlagen. Alsbald die Schmerzen weg sind, glauben sie, wieder in Sport und Spiel einsteigen zu können. Und zwar unabhängig von der Schonzeit, die der Arzt verordnet hatte. Auch Orthesen, mit denen Gelenke stabilisiert werden, legen Sportler:innen gerne dann nicht mehr an, wenn sie sich wieder wie gewohnt bewegen können. Einer solcher Praxis erteilt Dr.Belikan allerdings eine klare Absage: Pausen oder unterstützende Maßnahmen, die ein Arzt verordnete, sollten dringendst nach dessen Maßgabe genutzt beziehungsweise eingehalten werden. Heilungsprozesse seien nicht mit dem Tag abgeschlossen, an dem die Verletzung nicht mehr wehtut. Wie lange es tatsächlich braucht, könnten Mediziner gut einschätzen. „Die Natur lässt sich nicht überlisten“, betont Dr. Belikan.

5 Ist die Zunge verschluckt, muss sie gezogen werden

Unfälle, bei denen die Zunge verschluckt wird, sind auf Fußball-Plätzen verhältnismäßig häufig. Weit verbreitet ist die Auffassung, dass die Zunge dann aus dem Rachen „gezogen“ werden müsse. Hier und da wird sogar propagiert, dass entsprechendes Equipment im Notfallkoffer mitgeführt werden sollte. Dr. Belikan widerspricht: „Überstrecken des Halses reicht in den meisten Fällen aus, um die Atemwege freizubekommen“.