Fünf Minuten reichen routinierten Gästen

Für die neu aufgestellte und verjüngte Mannschaft der KSG Holdenstedt/Beyernaumburg wachsen die Bäume noch nicht in den Himmel: Gleich zum Auftakt in die neue Saison der Kreisklasse MSH setzte es eine unglückliche 1:2 (1:2)-Heimniederlage gegen die SG Thyratal II. Wobei sich die Hausherren die Pleite auch selbst zuzuschreiben haben.
Bei der KSG fehlte ausgerechnet Trainer Fischer (Urlaub), personell konnte Vertreter M. Pauer aber bis auf H. Hollo (private Gründe), Heller (Urlaub) und Hedig (Außenbandriss beim letzten Training) aber aus dem Vollen schöpfen. Mit Kavalier (Mittelfeld) und Große (Angriff) standen zwei Neuzugänge in der Startelf, zudem begann der seit Sommer spielberechtigte van Veen im rechten Mittelfeld.
Die Gäste waren in Sachen Aufstellung nicht mit der Truppe der Vorsaison zu vergleichen: Mit Winter und L. Polte standen nur zwei Spieler vom 1:0-Sieg aus dem Juni in der Startformation. Stattdessen begannen mit Apel, Burghardt, Kartheuser, Hellwig und Hassebrauck zahlreiche Rottleberöder Größen, die noch im letzten Jahr zur Kreisoberliga-Elf gehörten und zuvor in der Landesklasse aktiv waren.
In Halbzeit eins konnten die Gastgeber nur in der Anfangsphase ihre Stärken - jugendliche Unbekümmertheit und Geschwindigkeit - umsetzen. Dies führte auch zum schnellen 1:0: van Veen setzte sich am rechten Flügel durch, Große legte auf R. Herbst ab, dessen Schuss unhaltbar abgefälscht wurde (6. Minute). Doch nach einer Viertelstunde bekamen die routinierten Gäste das Spiel nach und nach in den Griff, fingen die immer harmloser werdenden Angriffe der KSG ab und verlagerten das Geschehen in die gegnerische Hälfte, ohne wirklich torgefährlich zu werden.
Die einzige Torchance resultierte aus einem ungewohnten Fehler des später wieder zuverlässigen Schendzielorz, doch Torhüter Koch parierte den Schuss. Für den Ausgleich brauchten die Gäste einen umstrittenen Foulelfmeter, den Kartheuser verwandelte (31.). Nur vier Minuten später wurde nach einer abgewehrten Ecke eine Flanke von rechts nicht unterbunden, in der Mitte schraubte sich Hellwig hoch und köpfte aus fünf Metern unhaltbar ein.
Die Hausherren wurden erst jetzt wieder aktiver, gefährlich wurde es aber nur nach Einzelaktionen von Kavalier oder Mieth. Der letzte Pass kam aber nie an. Was auch die Geschichte der zweiten Halbzeit erzählt: Die KSG nun fast komplett tonangebend gegen einen zum Ende hin ziemlich platt wirkenden Gegner, doch bei allem Aufwand und Engagement blieben die klaren Torchancen allerdings aus.
Einmal wurde Große vom Verteidiger angeschossen, doch Apel konnten den Richtung Tor rollenden Ball noch vor der Linien abfangen, ansonsten brauchte die KSG Distanzschüsse (Apel lenkt Gängels - der seine Mannschaft immer wieder antrieb - Knaller über die Latte, 60.) oder Standards (Freistoß von Gängel knapp übers Tor , Kopfbälle der Joker Hoffmann und L. Hollo jeweils knapp daneben), um Torgefahr zu erzeugen. Pech zudem, dass der kleinlich und nicht immer glücklich pfeifende Referee Glieber bei einer 2-zu-1-Situation den Vorteil abpfiff.
Auf der Gegenseite hatte Thyratal II in der Schlussphase sogar die besseren Möglichkeiten, schossen aber einmal aus drei Metern am Tor vorbei und scheiterten freistehend an Keeper Koch. So blieb es am Ende beim knappen Auswärtssieg für die Gäste.
Für die KSG gilt es nun nächsten Sonntag in Niederröblingen, die ersten Punkte der Saison einzufahren, Thyratal II empfängt bereits am Samstag in Rottleberode die Reserve des VfB Oberröblingen.