Fünf Minuten reichen routinierten Gästen

Für die neu aufgestellte und verjüngte Mannschaft der KSG Holdenstedt/Beyernaumburg wachsen die Bäume noch nicht in den Himmel: Gleich zum Auftakt in die neue Saison der Kreisklasse MSH setzte es eine unglückliche 1:2 (1:2)-Heimniederlage gegen die SG Thyratal II. Wobei sich die Hausherren die Pleite auch selbst zuzuschreiben haben. Bei der KSG fehlte ausgerechnet Trainer Fischer (Urlaub), personell konnte Vertreter M. Pauer aber bis auf H. Hollo (private Gründe), Heller (Urlaub) und Hedig (Außenbandriss beim letzten Training) aber aus dem Vollen schöpfen. Mit Kavalier (Mittelfeld) und Große (Angriff) standen zwei Neuzugänge in der Startelf, zudem begann der seit Sommer spielberechtigte van Veen im rechten Mittelfeld.

Die Gäste waren in Sachen Aufstellung nicht mit der Truppe der Vorsaison zu vergleichen: Mit Winter und L. Polte standen nur zwei Spieler vom 1:0-Sieg aus dem Juni in der Startformation. Stattdessen begannen mit Apel, Burghardt, Kartheuser, Hellwig und Hassebrauck zahlreiche Rottleberöder Größen, die noch im letzten Jahr zur Kreisoberliga-Elf gehörten und zuvor in der Landesklasse aktiv waren. In Halbzeit eins konnten die Gastgeber nur in der Anfangsphase ihre Stärken - jugendliche Unbekümmertheit und Geschwindigkeit - umsetzen. Dies führte auch zum schnellen 1:0: van Veen setzte sich am rechten Flügel durch, Große legte auf R. Herbst ab, dessen Schuss unhaltbar abgefälscht wurde (6. Minute). Doch nach einer Viertelstunde bekamen die routinierten Gäste das Spiel nach und nach in den Griff, fingen die immer harmloser werdenden Angriffe der KSG ab und verlagerten das Geschehen in die gegnerische Hälfte, ohne wirklich torgefährlich zu werden.