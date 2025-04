Fünf Matchbälle für die 2. Bundesliga für den VfR Warbeyen

Aufstieg vertagt – zumindest für eine Woche. Ein 2:0 (1:0)-Erfolg im Heimspiel gegen die U20-Auswahl des 1. FC Köln reichte den Fußballerinnen des VfR Warbeyen am Sonntag nicht, um sich bereits an diesem Wochenende zum Regionalliga-Meister zu krönen und den Aufstieg in die 2. Bundesliga zu feiern.

Ab sofort hat es der VfR allerdings Woche für Woche in der eigenen Hand, für eine frühzeitige Entscheidung im Titelrennen zu sorgen. Fünf Spieltage stehen noch aus – fünf Matchbälle für den VfR Warbeyen, der mit satten 13 Punkten die Tabelle anführt. Und das Team von Coach Sandro Scuderi wird darauf brennen, im Auswärtsspiel in Leverkusen am Sonntag gleich den ersten zu verwandeln.

„Wir sind froh, dass wir heute unsere Hausaufgaben erledigt haben. Aber wir können uns noch gar nicht so richtig vorstellen, dass wir jetzt bereits fünf Spieltage vor Schluss die Möglichkeit haben, die Meisterschaft perfekt zu machen“, sagte Sandro Scuderi, dessen Schützlinge gegen offensivstarke Kölnerinnen die perfekte Heimbilanz ausbauten. 18 Minuten hatte es gedauert, bis die formstarke Narjiss Ahamad aus einem Abstimmungsfehler im Sechzehner der Gäste Kapital schlug und auf 1:0 stellte.

Köln mit Chancen

In der Folge war der VfR Warbeyen zwar das spielbestimmende Team, schaffte es jedoch nicht, für größere Torgefahr zu sorgen. „Es war das erwartet enge und intensive Spiel. Der Gegner hat uns immer wieder vor Probleme gestellt. Zwar nicht in Form von Torchancen, aber so, dass es uns schwerfiel, unsere gewohnte Spielweise durchzuziehen“, kommentierte Sandro Scuderi das Geschehen auf dem Platz. „Uns fehlte heute die Klarheit im letzten Drittel. Wir hätten bereits vor der Halbzeit für klare Verhältnisse sorgen müssen.“

Stattdessen witterten die Gäste aus der Domstadt, die die Saison wohl im gesicherten Tabellenmittelfeld beenden werden, ihre Chance auf einen Bonuspunkt. Und der VfR Warbeyen schenkte plötzlich den einen oder anderen Ball her. Beinahe wäre der Tabellenachte sogar zum richtigen Partycrasher geworden. Eine Viertelstunde vor Schluss entschied Schiedsrichterin Cynthia Günther nach einem Schubser im Strafraum auf Foulelfmeter. Doch die Kölner Schützin Sabrina Grundmann fand in VfR-Keeperin Ricarda Rumohr ihre Meisterin. „Wäre in diesem Moment das 1:1 gefallen, wäre am Ende noch einmal alles offen gewesen“, sagte Sandro Scuderi. Stattdessen weiterhin das gleiche Bild: Die Gäste rannten an, der VfR lauerte auf Konter. Einen solchen vollendete Winter-Neuzugang Isa Hoevers schließlich in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 2:0-Endstand – zur Erleichterung eines Großteils der rund 250 Zuschauer im Sportzentrum Unterstadt. Sandro Scuderi wählte nach Abpfiff versöhnliche Worte: „Wir haben das heute gegen einen technisch und kämpferisch starken Gegner gut gemeistert. Wenn du gegen die zweitbeste Offensive der Liga aus dem Spiel heraus nichts herschenkst, hat man einiges richtig gemacht – auch wenn es für die Zuschauer nicht immer so toll aussah.“

Wenn der VfR Warbeyen seine Fans in einer Woche mit dem Aufstieg beglückt, wird da wohl niemand mehr dran denken.

VfR Warbeyen: Rumohr – Gouriye, Grabbe, Hubbeling (82. Z. Rickes), P. Dallmann (16. C. Rickes), S. Schneider (82. Pels), Opladen (82. Wilting), J. Dallmann (26. Manoukian), Hoevers, Verkuijl, Ahamad.