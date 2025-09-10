Intensiv ging es zu: Großschwarzenlohe und Neumarkt gingen ohne Sieger auseinander. – Foto: Wolfgang Zink

»Fünf Mal in der Karriere«: Bayernliga-Spektakel endet 3:3 Bayernliga Nord, Nachholspiel am Mittwoch: Schlusslicht Großschwarzenlohe liefert favorisierten Neumarktern einen starken Kampf

Zwei verlorene oder doch ein gewonnener Punkt? Diese Frage dürfen sich vermutlich beide Mannschaften stellen nach einem nervenaufreibenden und dramatischen Nachholspiel in der Bayernliga Nord. Ohne Sieger gingen der SC Großschwarzenlohe und der ASV Neumarkt am Mittwochabend auseinander. 3:3 (1:1) hieß es am Ende der 96 Minuten, in denen richtig was geboten war.

Vor knapp 400 Zuschauern wusste die Heimelf in puncto Kampf und Moral zu überzeugen. Zwar bleibt der mittelfränkische Aufsteiger weiter sieglos am Tabellenende, doch nimmt zumindest einen Punkt der Moral mit – den dritten Zähler dieser Saison. Wobei ein Sieg definitiv drin gewesen wäre gegen eine zu passive Neumarkter Mannschaft. Auf der anderen Seite dürften sich die Oberpfälzer ärgern, dass sie zwei Führungen (1:0 und 3:2) aus der Hand gaben. Und so die erneute Übernahme der Tabellenführung verpassten.



Von einem Torspektakel war nach der ersten halben Stunde noch nicht auszugehen. Favorit Neumarkt tat sich schwer ins Spiel zu finden, ging ziemlich aus dem Nichts aber doch in Führung. Mjakis Flanke aus dem Halbfeld köpfte Morris Adelabu zum 0:1 ein (37.). Blitzschnell schlug Großschwarzenlohe zurück; einen schönen Angriff verwerte Spielertrainer Fabian Schäll (38.). Nach der Pause brachte ASV-Coach Sven Zurawka drei frische Kräfte und musste dann zunächst mitansehen, wie der Gastgeber das Spiel vollends drehte. Timo Kräftner verwertete eine Heinloth-Flanke und es stand 2:1 (58.). Kurz darauf rutschte ein SCG-Akteur auf, Stürmer Selim Mjaki lief alleine aufs Tor zu und wurde zu Fall gebracht. Beim fälligen Elfmeter scheiterte Jonas Marx scheiterte erst an Keeper Vogel, machte aber den Nachschuss rein (62.).









Generell verlief der zweite Abschnitt turbulent. Der Schiedsrichter hantierte mit vielen Gelben Karten. Auch beim 2:3 durch Leon Gümpelein (77.) profitierten die Gäste durch eine Slapstick-Aktion des Aufsteigers. Zwei SG-Spieler behinderten sich gegenseitig. Danach hatte Neumarkt Pech, dass ein Freistoß an die Latte flog. Nun war nochmal Großschwarzenlohe am Zug: Kräftner schnürte seinen persönlichen Doppelpack zum 3:3 (85.), ehe der Tabellenletzte bei zwei Aluminiumtreffern im Pech war. Eine späte gelbrote Karte an Heimakteur Burc Takmak sollte nicht mehr ins Gewicht fallen.



„Ein verrücktes Fußballspiel. Ein solches hatte ich in meiner Karriere in Summe vielleicht fünf Mal“, schnaufte SCG-Trainer Florian Bauer kurz nach dem Schlusspfiff erstmal kräftig durch. Mit der Darbietung seiner Mannschaft zeigte er sich zufrieden: „Wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Gegen einen super passiven Gegner hatten wir in der ersten Halbzeit viel Spielkontrolle, da lagen die Spielanteile bei uns.“ Schlussendlich war Bauer „stolz darauf, dass wir so viel Charakter zeigen. Das was wir beeinflussen können, beeinflussen wir aktuell maximal. Da bin ich richtig stolz auf jeden Einzelnen. Schön, dass wir uns heute zumindest mit diesem einen – mehr als verdienten – Punkt belohnt haben.“



„Eine sehr wilde Partie. Leider haben wir die Power und Aggressivität, vor allem gegen den Ball, vermissen lassen, die uns in den letzten Spielen ausgezeichnet hat. Großschwarzenlohe hatte am Ende noch zwei Riesenbretter auf das 4:3, weshalb wir mit dem Punkt glücklich sein müssen. Wir sind seit sieben Spielen ungeschlagen, trotzdem war die heutige Leistung in vielen Belangen einfach nicht gut“, gab Neumarkts Coach Sven Zurawka zur Protokoll.

